Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu USD vào Pro2col Technology

Cristiano Ronaldo rót 7,5 triệu USD vào Pro2col Technology, mua 10% cổ phần, cùng Herbalife thúc đẩy nền tảng sức khỏe cá nhân hóa dựa trên dữ liệu.

Vừa qua tại Los Angeles, Mỹ, Herbalife công bố Cristiano Ronaldo mua 10% cổ phần của HBL Pro2col Software, LLC, một công ty con do Herbalife sở hữu toàn bộ vốn, hiện nắm giữ công nghệ Pro2col.

Pro2col là hệ điều hành kỹ thuật số về sức khỏe và thể chất cá nhân hóa thế hệ tiếp theo của Herbalife, được thiết kế để khuyến khích sự tương tác mỗi ngày, thay đổi hành vi một cách bền vững và có thể đo lường kết quả thông qua một phương pháp tiếp cận sức khỏe được cấu trúc và dựa trên dữ liệu.

Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu USD (khoảng 196 tỷ đồng) vào Pro2col Software, kèm cam kết cung cấp dịch vụ và quyền tài trợ. Thương vụ cho thấy định hướng tham gia vào lĩnh vực sức khỏe, dinh dưỡng cá nhân hóa, đồng thời phù hợp mục tiêu của Herbalife trong việc phát triển nền tảng sức khỏe dựa trên dữ liệu cho người dùng toàn cầu.

Cristiano Ronaldo mua 10% cổ phần của công ty HBL Pro2col Software. Ảnh: Herbalife

Herbalife là đối tác dinh dưỡng toàn cầu của Ronaldo từ năm 2013, cùng truyền cảm hứng cho dinh dưỡng lành mạnh và hiệu suất thi đấu tốt hơn trên toàn thế giới.

"Cristiano là đối tác quan trọng của chúng tôi hơn một thập kỷ qua, và quyết định mua cổ phần tại Pro2col của anh đánh dấu một cột mốc trong chương trình hợp tác của hai bên", ông Stephan Gratziani, Tổng giám đốc điều hành Herbalife, cho biết. "Khoản đầu tư của anh phản ánh niềm tin chung vào sức mạnh của dinh dưỡng, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và những thông tin chi tiết được cá nhân hóa để thúc đẩy kết quả sức khỏe tốt hơn, đồng thời củng cố niềm tin của anh vào tác động trong tương lai của Pro2col".

Pro2col hỗ trợ chiến lược dài hạn của Herbalife với mục tiêu trở thành một nền tảng về sức khỏe và thể chất kết nối hơn, dựa trên dữ liệu - tích hợp các sản phẩm, cộng đồng, trí tuệ nhân tạo và khả năng kỹ thuật số để phục vụ khách hàng tốt hơn trên toàn thế giới. Herbalife đã khởi động một đợt triển khai thử nghiệm chiến lược, theo từng giai đoạn của Pro2col, với mục tiêu thu thập thông tin chi tiết từ người dùng trên thị trường để hỗ trợ việc phát hành thương mại rộng rãi hơn trong tương lai.

Hiện tại, các nhà phân phối và khách hàng tại Mỹ, Canada và Puerto Rico có thể truy cập bản thử nghiệm. Doanh nghiệp dự kiến sẽ mở rộng quyền truy cập bản nghiệm sang các thị trường quốc tế khác, bắt đầu với một số thị trường khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi được chọn vào năm 2026.

Thế Đan