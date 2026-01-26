Crest Furniture Holding khánh thành nhà máy tại TP HCM

Crest Furniture Holding khánh thành nhà máy sản xuất nội thất rộng 6.200 m2 tại xã An Long, TP HCM, đồng thời ký hợp tác cùng DDS Group nhằm cung cấp giải pháp vật liệu cho các dự án bất động sản.

Lễ khánh thành được tổ chức ngày 22/1. Nhà máy mới được thiết kế với công suất khoảng 50 container mỗi tháng, tập trung sản xuất các dòng nội thất phòng ngủ, hạng mục chiếm tỷ trọng lớn trong các dự án khách sạn, resort và khu căn hộ phức hợp. Việc đưa nhà máy vào vận hành giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực sản xuất, đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình sản xuất khép kín.

Lễ khánh thành nhà máy có sự tham dự của các khách mời trong nước và quốc tế. Ảnh: Crest Furniture Holding

Theo đại diện Crest Furniture Holding, mô hình này cho phép doanh nghiệp kết nối xuyên suốt các khâu từ thiết kế, lựa chọn vật liệu, sản xuất đến thi công lắp đặt và bảo hành trong một hệ thống thống nhất, qua đó chủ động kiểm soát chi phí, tiến độ và chất lượng dự án.

Trong khuôn khổ sự kiện, Crest Furniture Holding ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với DDS Group, đơn vị phát triển dự án bất động sản toàn cầu, sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất hệ vật liệu cho ngành bất động sản và AI Wood Group, tập đoàn chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất tủ bếp, đồ nội thất đặt làm theo yêu cầu tại Indonesia và Trung Quốc.

Đại diện DDS group và Crest Furniture Holding ký hợp tác. Ảnh: Crest Furniture Holding

Theo nội dung hợp tác, Crest và DDS Group sẽ phối hợp cung ứng hệ vật liệu, công nghệ và giải pháp kỹ thuật cho các dự án bất động sản quy mô lớn tại Việt Nam và một số thị trường tiềm năng. Trong khi đó, hợp tác với AI Wood Group nhằm nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hệ sinh thái đối tác; Crest đóng vai trò đầu mối điều phối tại Việt Nam, còn AI Wood Group hỗ trợ về năng lực, kinh nghiệm và giải pháp triển khai các dự án dài hạn. Những thỏa thuận này được kỳ vọng mang lại giải pháp tổng thể cho các dự án bất động sản quy mô vừa và lớn, từ thiết kế, hệ vật liệu hoàn thiện đến thi công lắp đặt nội thất.

Đại diện Crest Furniture Holding và AI Wood group ký kết hợp tác. Ảnh: Crest Furniture Holding

Crest Furniture Holding là doanh nghiệp FDI do Tập đoàn Seacare (Singapore) đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp nội thất trọn gói cho các dự án bất động sản. Doanh nghiệp phát triển theo mô hình quản trị sản xuất theo dự án, cho phép chuẩn hóa từ khâu thiết kế, vật liệu đến quy trình sản xuất, qua đó đảm bảo chất lượng đồng bộ và khả năng nhân rộng ở quy mô lớn.

Hệ sinh thái Crest gồm các công ty thành viên và đối tác như Seacare, Honor Interior, AMG Invest, Crest Furniture và Crest Décor, hướng tới cung cấp giải pháp tổng thể từ thiết kế đến thi công nội thất. Trong chiến lược dài hạn, Crest định vị vai trò điều phối, kết nối các đối tác trong và ngoài nước để cung cấp giải pháp nội thất toàn diện cho thị trường trong nước và quốc tế.

Bà Angela Mai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Crest Furniture Holding phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Crest Furniture Holding

Chia sẻ tại sự kiện, bà Angela Mai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Crest Furniture Holding cho biết doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển bền vững, tập trung vào kỷ luật vận hành và giá trị dài hạn. "Crest hướng đến xây dựng một tổ chức vận hành minh bạch, kỷ luật và tử tế, trong đó chất lượng sản phẩm và sự chính trực trong hợp tác được đặt lên hàng đầu", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Minh Ngọc