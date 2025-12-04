Crane Worldwide Logistics ứng dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo

MỹCrane Worldwide Logistics có thể trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics đầu tiên trên thế giới triển khai mạng vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) của Amazon Leo, theo thỏa thuận hợp tác mới được công bố.

Amazon Leo là mạng vệ tinh quỹ đạo thấp do Amazon phát triển nhằm cung cấp Internet băng thông rộng trên toàn cầu. Hệ thống gồm khoảng 3.000 vệ tinh kết hợp với hạ tầng mặt đất hiện đại, mang đến tốc độ tải xuống lên tới 1 Gbps. Nhờ độ trễ thấp và khả năng kết nối ổn định, Amazon Leo phù hợp cho cả doanh nghiệp lẫn các khu vực thiếu hạ tầng viễn thông. Công nghệ này cho phép duy trì liên lạc ngay cả khi mạng mặt đất gặp sự cố hoặc trong điều kiện khẩn cấp.

Amazon Leo ký kết hợp tác với nhiều khách hàng và đối tác ở nhiều lĩnh vực, gồm JetBlue, Vanu, Hunt Energy Network, Connected Farms và Crane Worldwide Logistics, nhằm thúc đẩy giai đoạn thử nghiệm và ứng dụng sớm công nghệ này.

Đại diện Crane Worldwide Logistics cho biết việc hợp tác sẽ tăng cường khả năng kết nối trong chuỗi cung ứng, giúp đội ngũ vận hành quản lý, theo dõi và trao đổi thông tin hiệu quả hơn, ngay cả trong bối cảnh thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp. Theo thỏa thuận, Crane Worldwide sẽ bắt đầu triển khai công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp của Amazon tại một số cơ sở từ năm 2027.

"Thỏa thuận với Amazon Leo đánh dấu bước tiến quan trọng của chúng tôi trong nỗ lực củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng", ông Marc Crudgington, Phó chủ tịch phụ trách hạ tầng công nghệ thông tin và an ninh mạng của Crane Worldwide Logistics, chia sẻ. "Dù là điều phối hàng hóa, duy trì liên lạc với đối tác hay phản ứng trong các tình huống khẩn cấp, chúng tôi luôn tìm kiếm giải pháp để vận hành kết nối và hiệu quả nhất có thể".

Crane sẽ sử dụng ăng-ten Amazon Leo Ultra để phục vụ hoạt động của mình. Thiết bị này cung cấp băng thông lớn, hỗ trợ các tác vụ nặng về dữ liệu như quản lý kho, theo dõi vận tải và liên lạc khẩn cấp.

"Với mạng lưới liên kết vệ tinh như Amazon Leo, các doanh nghiệp như Crane có thể duy trì kết nối tốc độ cao trên mọi hoạt động - từ văn phòng, nhà kho cho đến các điểm đặt tại nhiều quốc gia, ngay cả khi hệ thống mạng hiện hữu gặp sự cố", ông Chris Weber, Phó chủ tịch phụ trách mảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của Amazon Leo, cho biết.

Crane Worldwide Logistics là nhà cung cấp giải pháp logistics toàn cầu với mạng lưới hiện diện tại hơn 30 quốc gia, có trụ sở chính tại Houston, tiểu bang Texas, Mỹ. Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ vận tải đa phương thức, quản lý chuỗi cung ứng, kho bãi và giải pháp công nghệ cho khách hàng ở nhiều lĩnh vực. Crane tập trung vào xây dựng khả năng linh hoạt, tối ưu vận hành và tăng cường tính bền vững cho chuỗi cung ứng trên toàn cầu.

Như Ý (Theo Logistics Manager)