CPV Food sắp xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản

Thịt gà chế biến thương hiệu CPV Food được công nhận đáp ứng đủ các điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Công ty TNHH CPV Food cho biết trong tháng 10, đơn vị sẽ xuất khẩu lô thịt gà Việt Nam chế biến đầu tiên sang Nhật Bản. Các trình tự thủ tục hồ sơ xuất khẩu thịt gà chế biến đã được công ty hoàn tất.

Theo CPV, kế hoạch xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản đang được công ty triển khai rất bài bản và đúng lộ trình.

Bên trong khi chế xuất sản phẩm thịt gà xuất khẩu của CPV Food. Ảnh: CPV Food

Đơn vị này cho biết, thị trường xuất khẩu trong những năm qua có phần khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19. Nhật Bản là một thị trường khá khó tính, yêu cầu bắt buộc là sản phẩm phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như quy trình phòng trừ dịch bệnh theo tiêu chuẩn riêng.

"Việc chinh phục thành công thị trường Nhật Bản sẽ tạo động lực thúc đẩy cho thương hiệu này tiếp tục chinh phục các thị trường quốc tế khác", đơn vị này cho biết.

CPV Food là công ty con của công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, được khánh thành vào tháng 12/2020. Đây là tổ hợp nhà máy chăn nuôi, chế biến thịt gà xuất khẩu chế biến hiện đại và lớn tại Việt Nam, tọa lạc tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước, xã Minh Thành, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với vốn đầu tư 250 triệu USD.

Tổ hợp nhà máy chăn nuôi, chế biến thịt gà xuất khẩu Bình Phước của CPV Food. Ảnh: CPV Food

Từ lúc xây dựng và khánh thành tổ hợp nhà máy, công ty đã luôn cam kết truy xuất nguồn gốc 100% toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến chế biến sản phẩm. Bên cạnh đó là thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất về môi trường và phúc lợi động vật... đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe của các nước nhập khẩu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng thực phẩm Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, Cục Thú y đã phối hợp với CPV Food tổ chức triển khai các chương trình giám sát dịch bệnh gia cầm, gắn với giám sát chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm. Những hành động cụ thể bao gồm thực hiện các yêu cầu vệ sinh thú y với cơ sở giết mổ, sản xuất an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến để có được sản phẩm thịt gà chế biến xuất khẩu an toàn và chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của Nhật Bản.

Đại diện CPV Food Bình Phước làm việc cùng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF). Ảnh: CPV Food

Trước đó, ngày 31/5 đến ngày 3/6, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã cử một đoàn kiểm tra thú y đến cơ sở sản xuất của CPV Food tại Bình Phước để đánh giá chuỗi sản xuất gà chế biến xuất khẩu. Vào ngày 30/8, đoàn kiểm tra thú y Nhật Bản (MAFF) đã gửi công văn khẳng định Công ty TNHH CPV Food đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y của MAFF để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Trong buổi lễ xuất khẩu lô hàng thịt gà chế biến đầu tiên đi Nhật Bản sắp tới do C.P Food tổ chức, đại diện Cục Thú y sẽ trao "Chứng nhận kiểm dịch" (Health Certificate) cho đại diện CPV Food, đánh dấu sự kiện thịt gà Việt Nam - thương hiệu CPV Food lần đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản.

Tường An