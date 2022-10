CPV Food Bình Phước xuất khẩu hơn 33 tấn thịt gà chế biến sang Nhật

Doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu 33,6 tấn thịt gà sang thị trường Nhật Bản vào ngày 25/10.

Chiều qua, Công ty TNHH CPV Food Bình Phước (CPV Food), công ty con của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV)) đã tổ chức sự kiện công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là lô hàng thịt gà chế biến dành riêng cho thị trường Nhật Bản, đồng phát triển với Tập đoàn ITOCHU - đối tác liên minh kinh doanh của Tập đoàn C.P.

Tại sự kiện, ông Montri Suwanposri, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam cho biết: "Việc xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Nhật Bản đánh dấu sự thành công của chuỗi giá trị Feed - Farm - Food của CPV, bắt đầu hành trình đưa sản phẩm gà chế biến của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, và tiếp tục xuất khẩu ra thị trường nước ngoài mà công ty hiện có".

Lễ cắt băng xuất khẩu lô hàng thịt gà chế biến đầu tiên đến Nhật Bản

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ thêm, để có thành quả như hôm nay, Cục Thú y đã phối hợp với CPV Food triển khai các chương trình giám sát dịch bệnh gia cầm, gắn với giám sát chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm; thực hiện các yêu cầu vệ sinh thú y với cơ sở giết mổ; sản xuất an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến để có được sản phẩm thịt gà chế biến xuất khẩu an toàn và chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của Nhật Bản.

Cuối tháng 5, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) cũng đã cử một đoàn kiểm tra thú y đến cơ sở sản xuất của CPV Food tại Bình Phước để đánh giá chuỗi sản xuất gà chế biến xuất khẩu, và kết luận doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y của MAFF để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản vào 30/8. Lô hàng gà chế biến đầu tiên với số lượng 33,6 tấn được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản vào ngày 25/10.

Lô hàng thịt gà chế biến đầu tiên đến Nhật Bản xuất khẩu ngày 25/10.

Theo đó, tại lễ công bố, Cục Thú y đã trao "Chứng nhận kiểm dịch" (Health Certificate) cho đại diện CPV Food. Các đại biểu đã cùng tham dự chương trình công bố xuất khẩu lô hàng thịt gà chế biến đầu tiên đến Nhật Bản, tham quan khu sản xuất và thưởng thức sản phẩm do CPV Food sản xuất.

Ảnh: Đại diện CPV Food nhận"Chứng nhận kiểm dịch" từ đại diện Cục thú y

CPV Food là một tổ hợp nhà máy chăn nuôi, chế biến thịt gà xuất khẩu chế biến hiện đại và có quy mô lớn tại Việt Nam, tọa lạc tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước, xã Minh Thành, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Công ty khánh thành và bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2020.

Các đại biểu xem mô hình nhà máy CPV Food.

Nhật Bản là một trong những thị trường tiềm năng và là đích đến của nhiều doanh nghiệp trong việc xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chất lượng cao. Để xuất khẩu sang Nhật Bản, CPV Food cam kết truy xuất nguồn gốc 100% toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến chế biến sản phẩm, thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất theo đẳng cấp thế giới như môi trường và phúc lợi động vật, đáp ứng tất cả tiêu chí khắt khe của Nhật Bản và các nước nhập khẩu khác.

Thế Đan (Ảnh: C.P. Việt Nam)