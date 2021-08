CPI tăng cao trong tháng 8

Giá thực phẩm tại các địa phương thực hiện giãn cách tăng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong tháng 8, theo Tổng cục Thống kê.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,51% so với cuối năm ngoái và tăng 2,82% so với cùng kỳ 2020. Tuy nhiên, do CPI trong 7 tháng đầu năm ở mức thấp, tính chung 8 tháng, CPI chỉ tăng 1,79% so với cùng kỳ 2020 và là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 8 giảm 0,02% so với tháng trước, nhưng tăng gần 1% so cùng kỳ. Lạm phát cơ bản bình quân từ đầu năm tăng 0,9%.

Giá lương thực, thực phẩm tăng trong giai đoạn giãn cách xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do diễn biến phức tạp của Covid-19 khiến nhiều địa phương áp dụng giãn cách xã hội. Các biện pháp này làm đứt gãy các chuỗi cung ứng khiến tăng chi phí hàng hóa, việc di chuyển giữa các địa phương phát sinh chi phí xét nghiệm cho nhân viên, cho tới các khoản chi phí bù đắp hoạt động.

Như trường hợp Bách Hóa Xanh, đầu tháng 7 chuỗi này thông báo tăng giá bán một số mặt hàng, lý do là để bù đắp cho chi phí vận chuyển, xét nghiệm, nhân công... tăng cao. Sự việc này khiến người tiêu dùng tại khu vực miền Nam phản ứng gay gắt, cho rằng Bách Hóa Xanh tăng giá kiếm lời mùa dịch.

Chuỗi này sau đó giải thích "không có chủ trương tăng giá để gia tăng lợi nhuận", việc tăng giá chỉ để duy trì vận hành các cửa hàng.

Minh Sơn