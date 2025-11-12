Cozy tặng vàng SJC tri ân người tiêu dùng

Người tiêu dùng có cơ hội trúng chỉ vàng SJC 9999 khi tham gia chương trình "Cozy nhãn vàng - Lộc vàng may mắn", từ nay đến hết năm 2025.

Từ ngày 1/8 đến 31/12, thương hiệu trà Cozy triển khai chương trình tri ân khách hàng với tổng cộng hơn 19.000 phần quà. Trong đó có các giải đặc biệt là chỉ vàng SJC 9999. Chương trình được gia hạn đến 12h ngày 31/12/2025 nhằm mang thêm cơ hội trúng thưởng cho người tiêu dùng trên toàn quốc.

Khách hàng trúng giải một chỉ vàng tại Đồng Tháp. Ảnh: Cozy

Theo đại diện Công ty Cổ phần Sản Phẩm Sinh Thái - đơn vị sở hữu thương hiệu Cozy, việc gia hạn được thực hiện sau khi chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dùng. Tính đến nay, hơn 6.000 phần quà đã được trao, gồm 3 chỉ vàng SJC 9999 và hàng nghìn thẻ cào điện thoại trị giá từ 20.000 đến 100.000 đồng. Toàn bộ hoạt động xác nhận và trao thưởng được tổ chức minh bạch, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Khách hàng tại Bình Dương (cũ) trúng giải vàng SJC 9999. Ảnh: Cozy

Để tham gia, người tiêu dùng nhập mã dự thưởng in trên thẻ cào trong sản phẩm trà Nhãn Vàng Cozy. Kết quả trúng thưởng được công bố và cập nhật trên website chính thức của chương trình.

Ra mắt hơn 20 năm, Cozy là thương hiệu trà thuộc Công ty Cổ phần Sản Phẩm Sinh Thái, sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ trồng trọt đến chế biến. Trong các dòng sản phẩm, trà Nhãn Vàng Cozy được xem là sản phẩm chủ lực, phổ biến rộng rãi trong các hộ gia đình và mô hình F&B nhờ hương vị hài hòa, dễ pha chế và phù hợp cho nhiều công thức đồ uống.

Khách hàng trúng giải vàng tại Gia Lai. Ảnh: Cozy

Đại diện Cozy cho biết, chiến dịch là hoạt động tri ân khách hàng nhân dịp thương hiệu đạt cột mốc hơn hai thập kỷ phát triển. Thông qua chương trình, Cozy mong muốn gửi lời cảm ơn đến người tiêu dùng đã đồng hành, đồng thời khuyến khích cộng đồng yêu trà Việt tiếp tục lan tỏa thói quen thưởng trà trong đời sống hiện đại.

Trong thời gian tới, thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, cải tiến chất lượng và hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đưa hương vị trà Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Hoài Phương