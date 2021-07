Covid-19 tác động thế nào đến chỉ số hài lòng của sinh viên?

AnhCả trăm nghìn sinh viên không hài lòng với việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần từ các trường, tỷ lệ hài lòng của sinh viên một số nhóm ngành giảm mạnh.

Theo Times Higher Education (THE), khoảng 330.000 sinh viên từ 150 đại học, cao đẳng trên khắp Vương quốc Anh đã hoàn thành cuộc khảo sát quy mô quốc gia năm 2021, tăng 20.000 so với năm ngoái. Đây là cuộc khảo sát thường niên do Office of Students thực hiện với các câu hỏi liên quan đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống học tập của sinh viên như chất lượng giảng dạy, phản hồi về công việc, tài nguyên học tập.

Khảo sát năm nay cho thấy 75% sinh viên Vương quốc Anh hài lòng với chất lượng các khóa học, giảm đáng kể so với tỷ lệ 83% vào năm ngoái. Trong đó, sinh viên đang theo học lĩnh vực nông nghiệp, kiến trúc, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật sáng tạo giảm mức độ hài lòng rất mạnh so với năm trước. Điều này phản ánh khó khăn mà các khóa học thực hành này gặp phải khi chuyển sang học từ xa do ảnh hưởng của Covid-19.

Ngược lại, những sinh viên theo học các khóa học từ xa được hình thành trước đại dịch gần như không thay đổi đánh giá.

Năm nay, khảo sát cũng bổ sung những câu hỏi dành riêng cho việc học tập, nghiên cứu trong bối cảnh Covid-19. Hơn 180.000 sinh viên đã trả lời và 80% trong số đó đồng tình với các giải pháp trường học cung cấp đủ thiết bị bảo hộ, biện pháp giãn cách xã hội và cơ hội đào tạo từ xa cho sinh viên.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy sự sẵn có của các nguồn tài liệu học tập cho sinh viên bị hạn chế đáng kể trong năm qua. Chẳng hạn về cơ sở công nghệ thông tin, 72% sinh viên đồng ý chúng hỗ trợ tốt cho việc học, giảm 11% so với năm ngoái. Tỷ lệ sinh viên cho rằng tài nguyên thư viện đủ để hỗ trợ việc học cũng giảm, từ 87% xuống 75%.

Điểm số hài lòng đối với việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần là một trong những mức thấp nhất. Chỉ 42% sinh viên đồng ý rằng trường đại học hoặc cao đẳng đã làm đủ để hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho họ trong suốt đại dịch.

Bà Nicola Dandridge, Giám đốc điều hành của Office for Students, đơn vị thực hiện khảo sát, nhận định mặc dù đại dịch Covid-19 là hoàn cảnh đặc biệt, sinh viên có mức độ hài lòng thấp đối với các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần là mối quan tâm. "Cần xem xét những gì có thể làm được để đảm bảo sinh viên được hỗ trợ một cách thích hợp", bà nói.

Xét theo đơn vị trường có sinh viên tham gia khảo sát, trường Y khoa Brighton và Sussex nhỏ nhưng tiếp tục đứng đầu về mức độ hài lòng tổng thể của sinh viên với tỷ lệ 95,19%. Đại học St Andrews đứng thứ hai với 93,34%. Dưới đây là danh sách 10 trường nhận được sự hài lòng nhiều nhất từ sinh viên:

STT Trường Tỷ lệ hài lòng (%) 1 Brighton and Sussex Medical School 95,19 2 University of St Andrews 93,34 3 University of Bath 86,06 4 University of Strathclyde 85,15 5 Loughborough University 85,11 6 University of Law 84,97 7 Royal College of Music 84,75 8 University of Aberdeen 84,54 9 Imperial College London 84,46 10 Harper Adams University 84,22

10 trường sinh viên ít hài lòng nhất gồm:

STT Trường Tỷ lệ hài lòng (%) 141 De Montfort University 65,24 142 Leeds Arts University 63,84 143 University of Brighton 62,97 144 Goldsmiths, University of London 61,54 145 St. George's, University of London 61,33 146 Bournemouth University 61,24 147 Brunel University London 58,62 148 University of the Arts, London 58,29 149 Ravensbourne 54,14 150 Glasgow School of Art 52,73

Dương Tâm (Theo THE)