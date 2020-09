Covid-19 suy yếu tại Mỹ

Số ca tử vong do Covid-19 tính theo ngày tại Mỹ giảm rõ rệt sau đợt bùng phát vào mùa hè.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, lượng người chết vì Covid-19 duy trì dưới 1.000 mỗi ngày trong hơn hai tuần qua, thấp hơn so với mức trung bình 1.100 hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8. Số ca nhiễm mới cũng giảm từ 67.000 xuống còn 40.000 trường hợp.

Ở thời kỳ cao điểm của ba tháng gần đây, số ca tử vong cũng thấp hơn nhiều so với đỉnh dịch vào tháng 4, khi nền nhiệt thấp làm virus lây lan mạnh ở New York, New Jersey và New England.

Số trường hợp dương tính dự báo có thể tiếp tục giảm trong những tuần tới. Theo mô hình của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), dịch sẽ suy yếu hơn nữa vào cuối tháng 9.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo người dân không nên quá chủ quan. Các trường học và doanh nghiệp sẽ sớm mở cửa trở lại. Cảnh tượng học sinh chen chúc, thời tiết lạnh ở Đông Bắc và tâm lý mệt mỏi, "rã đám" sau thời gian dài giãn cách xã hội dễ khiến số ca nhiễm một lần nữa tăng lên.

Cuối tuần, Ngày Lao động cũng kéo theo các cuộc tụ họp bạn bè, gia đình và những chuyến du lịch. "Khi người dân trở lại nhịp sinh hoạt và buông lỏng cảnh giác, cộng với sự thay đổi thời tiết, dịch bệnh có thể sẽ lại bùng phát", tiến sĩ Christopher Murray, giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington, cho biết.

Số ca nhiễm thấp hơn so với tháng 4, công tác xét nghiệm tại Mỹ cũng hạn chế hơn. Các kit test xét nghiệm thường được để dành cho người có biểu hiện nặng. Chính vì vậy, rất khó xác định mức độ và khả năng lây lan của virus.

Học sinh New York trong lễ tựu trường ngày 9/9. Ảnh: Zuma Press

Bonzo Reddick, chủ nhiệm khoa Y học Cộng đồng, Đại học Y khoa Mercer, Georgia, nhận định: "Thật khó để vẽ một bức tranh toàn cảnh về Covid-19 tại Mỹ, vì có quá nhiều sự khác biệt giữa các vùng miền".

Hiện đã có nhiều thông tin hơn về cách điều trị bệnh nhân nguy kịch, tiến sĩ Reddick cho biết vẫn rất khó xác định liệu nCoV gây chết người nhiều hơn hay ít hơn thời kỳ đầu đại dịch. Tình hình tại các khu vực có sự cách biệt khá lớn.

Giới chức y tế chỉ ra rằng Covid-19 đang chuyển hướng tấn công người trẻ tuổi. Phần nhiều trong số bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng, nhưng đã lây virus cho cộng đồng. Hiện nay, bệnh nhân từ 18 đến 29 tuổi chiếm 23% trong số trường hợp dương tính được báo cáo cho CDC. Gregory Heath, giáo sư chương trình y tế công cộng, Đại học Tennessee tại Chattanooga, giải thích: "Hành vi xã hội và sự lan truyền Covid-19 có mối tương quan chặt chẽ".

Tỷ lệ tử vong giữa các nhóm chủng tộc cũng không cân xứng. Người Mỹ Latin và da đen dưới 55 tuổi có nhiều khả năng chết vì Covid-19 hơn.

Tính đến ngày 10/9, Mỹ ghi nhận hơn 6,5 triệu ca nhiễm nCoV và 195.000 trường hợp tử vong. Trong số các bệnh nhân dương tính, có 14.000 người biểu hiện nặng và nguy kịch. Đây vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất toàn cầu.

Thục Linh (Theo WSJ)