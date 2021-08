Covid-19 ở Đồng Tháp giảm

Cụ thể, tuần từ ngày 2/8 đến 8/8 ghi nhận 271 ca; tuần từ 9/8 đến 15/8 là 394 ca (tăng 45% so tuần liền kề); tuần từ 16/8 đến 22/8 là 218 ca (giảm 45% so tuần liền kề); tuần từ 23/8 đến 28/8 còn 124 ca (giảm 46% so tuần liền kề), theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp tại cuộc họp với Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ngày 29/8.

Kết quả này, Thứ trưởng Tuyên đánh giá, là nhờ thời gian qua Đồng Tháp triển khai tương đối đồng bộ các biện pháp chống dịch, như: F0 giảm, điều trị hiệu quả hơn, tỷ lệ bệnh nhân tử vong giảm; xét nghiệm diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng...

Song, tỉnh đang phát hiện nhiều ca F0 trong khu cách ly, "là đáng lưu tâm và cần có giải pháp", theo Thứ trưởng. Đợt xét nghiệm toàn tỉnh lần hai (từ ngày 28/8 đến 1/9), trong tổng số ca nhiễm có gần 38% phát hiện trong khu cách ly, hơn 31% trong khu phong tỏa, gần 31% trong cộng đồng.

Thứ trưởng đề nghị Đồng Tháp triển khai chống dịch theo các nguyên tắc: Khu phong tỏa có F0 thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, "chặt trong, chặt ngoài", không để giao lưu, tụ tập trong khu phong tỏa; đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng để cách ly F0 ra khỏi cộng đồng; thắt chặt biện pháp phòng chống lây nhiễm tại khu cách ly tập trung.

"Đối với khu vực phát hiện ra F0, tiến hành phong tỏa theo diện hẹp tránh tốn kém nhân lực và dễ kiểm soát", thứ trưởng nói.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: Lê Ngọc Lâm

Về điều trị, hiện Đồng Tháp có 4.946 giường Covid tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly điều trị, trong đó 150 giường hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, các cơ sở thu dung, điều trị đang quá tải do thiếu nhân lực. Hệ thống hồi sức cấp cứu của Đồng Tháp cũng chưa đáp ứng về nhân lực, trang thiết bị, thuốc phục vụ, cấp cứu người bệnh nặng, nguy kịch. Đồng Tháp đang điều trị 80 ca bệnh nặng và 39 ca rất nặng.

Thứ trưởng Tuyên yêu cầu tỉnh nâng cao chất lượng điều trị giảm tỷ lệ tử vong; đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine; đảm bảo an ninh, an sinh xã hội. Sở Y tế Đồng Tháp thành lập ngay các kíp điều trị bệnh nhân Covid-19 theo từng tầng, tập huấn chuyên môn phù hợp với tầng điều trị.

Đồng Tháp đã phê duyệt phương án cách ly F1 tại nhà, sẽ triển khai thí điểm.

Thứ trưởng Tuyên đề nghị đến ngày 5/9, Đồng Tháp đánh giá lại để quyết định xã/phường; quận/huyện nào thực hiện theo Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16, theo tình hình thực tế.

Về tiêm chủng, Đồng Tháp đã tiếp nhận 275.640 liều vaccine do Bộ Y tế phân bổ, đến ngày 13/8 đã hoàn thành tiêm chủng. Kết quả, đã tiêm được 314.611 liều (tiêm mũi 1: 294.431 liều; tiêm mũi 2: 20.180 liều).