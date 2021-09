Thêm 12.420 ca Covid-19

Trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM giảm 1.759 ca, Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca. Trong số ca nhiễm, có 6.261 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 1.449 ca), 6.138 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 1.713 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.750 ca một ngày.

Trong ngày ghi nhận 272 ca tử vong tại: TP HCM 203, Bình Dương 40, Long An 8, Đồng Tháp 6, Tiền Giang 5, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng (trong 2 ngày 8-9/9 là 3 ca), Cần Thơ, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Tây Ninh, Vĩnh Long đều một ca.

Bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại: tỉnh Đồng Nai 64, Kiên Giang 5, Bình Thuận 4.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 310 ca một ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 571.746, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, 12.523 người được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 338.170. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.417 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ 4.101; Thở oxy dòng cao HFNC 1.192; Thở máy không xâm lấn 173; Thở máy xâm lấn 916 và ECMO 35.

12.399 ca ghi nhận trong nước tại: TP HCM 5.549, Bình Dương 4.531, Đồng Nai 880, Long An 412, Tây Ninh 161, Kiên Giang 135, Tiền Giang 115, Khánh Hòa 77, Đăk Lăk 61, Cần Thơ 53, Quảng Bình 50, Bình Thuận 44, Đồng Tháp 41, Đà Nẵng và Hà Nội đều 35, Bình Định 29, An Giang 28, Bình Phước 20, Đăk Nông 19, Bà Rịa - Vũng Tàu 16, Thanh Hóa và Phú Yên 15, Bến Tre và Bạc Liêu 12, Quảng Nam 10, Sóc Trăng 9, Nghệ An 8, Gia Lai 7, Quảng Ngãi 6, Hưng Yên và Cà Mau 4, Bắc Ninh 2, Trà Vinh, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bắc Giang đều một. Trong đó có 6.138 ca trong cộng đồng.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 278.703, Bình Dương 146.296, Đồng Nai 32.059, Long An 27.216, Tiền Giang 11.274, Đồng Tháp 7.691, Khánh Hòa 7.139, Tây Ninh 6.083, Bắc Giang 5.853, Đà Nẵng 4.750, Cần Thơ 4.594, Hà Nội 3.928, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.796, Phú Yên 2.841, Kiên Giang 2.783, Bình Thuận 2.763, An Giang 2.457, Bắc Ninh 1.861, Bến Tre 1.812, Nghệ An 1.752, Trà Vinh 1.408, Đăk Lăk 1.356, Quảng Bình 1.045, Sóc Trăng 980, Quảng Ngãi 863, Bình Định 834, Bình Phước 795, Ninh Thuận 733, Gia Lai 514, Quảng Nam 507, Đăk Nông 403, Thanh Hóa 370, Hưng Yên 283, Bạc Liêu 219, Cà Mau 198, Quảng Trị 138.

4 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

6 tỉnh gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 (bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm).

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 257.207 xét nghiệm cho 537.087 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 14.112.716 mẫu cho 41.435.444 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 24.781.185 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 20.591.403 liều, tiêm mũi 2 là 4.189.782 liều.

Hà Nội triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine cho người dân. Tổ chức tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên đến ngày 15/9 trên cơ sở số vaccine được Bộ Y tế phân bổ. Để thực hiện kế hoạch này, Hà Nội huy động 11 tỉnh, thành phố hỗ trợ trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng, gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng.