Thêm 14.208 ca Covid-19

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm tại TP HCM tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca (tổng số ca vượt 30.000), Long An giảm 367 ca, Kiên Giang tăng 41 ca. Trong số ca nhiễm hôm nay có 6.032 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 1.654 ca), 8.161 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 62 ca).

Như vậy, hôm nay là ngày có số ca nhiễm trong nước cao thứ tư kể từ đầu dịch với 14.193 ca. Ngày cao nhất là 27/8 (17.409 ca), ngày cao thứ hai là 3/9 (14.894), ngày cao thứ ba là 30/8 (14.219 ca).

TP HCM ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao thứ hai với 7.310 ca. Ngày cao nhất là 3/9 (8.499), ngày cao thứ ba là 6/9 (7.122).

316 ca tử vong tại: TP HCM 253 ca, Bình Dương 40, Long An 7, Tiền Giang 7, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Phú Yên 2, Đồng Tháp 1.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ tử vong trên thế giới 2,1%.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 546.684, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, 10.253 người được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 311.710. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ 4.015; Thở oxy dòng cao HFNC 1.274; Thở máy không xâm lấn 119; Thở máy xâm lấn 926 và ECMO 35.

14.193 ca ghi nhận tại: TP HCM 7.310 ca, Bình Dương 3.966, Đồng Nai 945, Long An 490, Kiên Giang 242, Tiền Giang 183, Quảng Bình 182, Tây Ninh 164, An Giang 87, Cần Thơ 74, Đồng Tháp 71, Khánh Hòa 61, Đăk Nông 51, Bình Phước 48, Bình Thuận 46, Quảng Ngãi 37, Hà Nội 36, Đà Nẵng 34, Bà Rịa - Vũng Tàu 31, Phú Yên 25, Nghệ An 18, Bình Định 11, Quảng Nam 10, Thừa Thiên Huế 9, Trà Vinh 8, Quảng Trị 8, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Cà Mau, Sơn La đều 7, Bắc Ninh 4, Lạng Sơn 3, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu đều 2, Lâm Đồng, Kon Tum, Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Thuận đều một. Trong đó, 8.161 ca trong cộng đồng.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 265.846, Bình Dương 138.593, Đồng Nai 30.365, Long An 26.432, Tiền Giang 10.988, Đồng Tháp 7.588, Khánh Hòa 7.014, Tây Ninh 5.870, Bắc Giang 5.852, Đà Nẵng 4.685, Cần Thơ 4.458, Hà Nội 3.853, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.738, Phú Yên 2.807, Bình Thuận 2.693, Kiên Giang 2.605, An Giang 2.383, Vĩnh Long 2.114, Bắc Ninh 1.854, Bến Tre 1.794, Nghệ An 1.702, Trà Vinh 1.396, Quảng Bình 942, Quảng Ngãi 838, Bình Định 778, Ninh Thuận 730, Thừa Thiên Huế 725, Bình Phước 714, Quảng Nam 495, Hậu Giang 467, Đăk Nông 356, Thanh Hóa 355, Hưng Yên 278, Lâm Đồng 259, Sơn La 230, Lạng Sơn 211, Bạc Liêu 189, Cà Mau 189, Quảng Trị 137, Kon Tum 27.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 550.996 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 (bình quân cứ 1 triệu người có 5.601 ca nhiễm).

4 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

6 tỉnh gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Về điều trị, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.253, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 311.710. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ 4.015; Thở oxy dòng cao HFNC 1.274; Thở máy không xâm lấn 119; Thở máy xâm lấn 926 và ECMO 35.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 415.446 xét nghiệm cho 1.118.641 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 18.111.288 mẫu cho 41.278.424 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 22.675.644, trong đó tiêm 1 mũi là 19.231.238 liều, tiêm mũi 2 là 3.444.406 liều.

Hà Nội ngày 6/9 ban hành Công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, từ 6h ngày 8/9, các chốt kiểm soát của Thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường mới; người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, "ai ở đâu thì ở đó", "người ở vùng nào thì ở vùng đó".

Từ ngày 6/9 đến 12/9, xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng. Hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15/9 trên cơ sở số vaccine được phân bổ. Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học. Trước khi tiêm, tất cả các trường hợp phải test nhanh để sàng lọc, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng.

Tỉnh Bình Thuận từ 0h ngày 8/9, TP Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm trên địa bàn thành phố nhằm tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời người mắc tại cộng đồng để khoanh vùng, xử lý, không để dịch lây lan. Cụ thể, kế hoạch được triển khai từ ngày 6-20/9, sau đó căn cứ vào tình hình, diễn biến dịch sẽ thực hiện xét nghiệm theo kế hoạch tiếp theo của UBND thành phố.