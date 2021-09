Thêm 9.342 ca Covid-19

Như vậy, 24 giờ qua, TP HCM giảm 987 ca, Đồng Nai giảm 130 ca, Bình Phước giảm 26 ca. Trong khi đó, Bình Dương tăng 461 ca, An Giang tăng 50, Tây Ninh tăng 43 ca.

Trong số ca nhiễm hôm nay, 4.889 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 191 ca), 4.453 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 860 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.035 ca/ngày.

Trong ngày ghi nhận 174 ca tử vong tại: TP HCM 122, Bình Dương 32, Tây Ninh, An Giang và Đồng Nai 4, Cần Thơ 3, Đồng Tháp 2, Tiền Giang, Bình Thuận và Đà Nẵng đều một. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 208 ca.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 761.528, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 766.051 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cụ thể, số ca nhiễm hôm nay gồm: TP HCM 4.134 ca, Bình Dương 3.793, Đồng Nai 616, Long An 190, An Giang 131, Tây Ninh 80, Kiên Giang 73, Tiền Giang 58, Cần Thơ 56, Hà Nam 54, Bình Thuận 32, Khánh Hòa 26, Bình Định 21, Quảng Bình 15, Đồng Tháp 14, Phú Yên 11, Ninh Thuận 9, Kon Tum 5, Cà Mau, Bắc Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Vĩnh Long, Quảng Nam và Đăk Nông đều 3, Trà Vinh, Gia Lai, Bến Tre và Quảng Ninh 2, Bình Phước, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Hà Nội một.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 375.794, Bình Dương 203.989, Đồng Nai 46.283, Long An 31.979, Tiền Giang 13.845, Đồng Tháp 8.225, Khánh Hòa 7.709, Tây Ninh 7.553, Bắc Giang 5.856, Cần Thơ 5.516, Kiên Giang 5.340, Đà Nẵng 4.911, An Giang 4.456, Hà Nội 4.202, Bà Rịa - Vũng Tàu 4.125, Bình Thuận 3.114, Phú Yên 3.030, Vĩnh Long 2.164, Bến Tre 1.887, Nghệ An 1.821, Quảng Bình 1.589, Trà Vinh 1.458, Bình Phước 1.343, Bình Định 1.249, Quảng Ngãi 1.170, Ninh Thuận 909, Đăk Nông 709, Quảng Nam 617, Gia Lai 546, Thanh Hóa 440, Cà Mau 342, Hà Nam 291, Vĩnh Phúc 234, Quảng Trị 194, Kon Tum 34, Quảng Ninh 9.

5 tỉnh gồm Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

9 tỉnh gồm Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về điều trị, số người khỏi bệnh trong ngày là 10.528, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 538.454. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.135 ca.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 168.786 xét nghiệm cho 344.543 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 18.137.096 mẫu cho 51.904.476 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 26/9 có 865.610 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 39.232.772 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.946.214 liều, tiêm mũi 2 là 8.286.558 liều.

Bộ Y tế tiếp tục xây dựng Hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19 trên cơ sở tham khảo tài liệu, kinh nghiệm của hơn 40 quốc gia trên thế giới thực hiện "mở cửa". Hướng dẫn bao gồm các chỉ số để đánh giá và các biện pháp thực hiện theo các cấp độ nguy cơ; theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp khi triển khai tại cấp xã, phường, thị trấn; bám sát việc triển khai theo hệ thống chính trị để có sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Theo Dự thảo Chỉ thị Điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn, từ 0h ngày 1/10, TP HCM sẽ thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được mở lại với tiêu chí "an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn". Tiếp tục dừng hoạt động các loại hình kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao gồm: quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke...

Từ ngày 28/9, Hà Nội cho phép thực hiện một số hoạt động, cho phép thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, các trung tâm thương mại được phép hoạt động trở lại (riêng các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); các cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm cũng được mở cửa nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch.