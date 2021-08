Thêm 10.811 ca Covid-19

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận tại TP HCM tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca.

Trong số ca nhiễm hôm nay, 4.017 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 228 ca), 6.780 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 759 ca).

Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ ba kể từ đầu dịch với 10.797 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 21/8 (13.417), ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 22/8 (11.346).

TP HCM hôm nay ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ 1/8 với 4.627 ca.

Ngày 24/8 ghi nhận 348 ca tử vong tại: TP HCM 292 ca, Bình Dương 35, Đồng Nai 4, Đồng Tháp và Tiền Giang đều 3, Bà Rịa - Vũng Tàu và Sóc Trăng đều 2, các tỉnh An Giang, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đều một.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến ngày 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong trên thế giới.

10.797 ca ghi nhận tại: TP HCM 4.627 ca, Bình Dương 3.628, Đồng Nai 799, Long An 393, Khánh Hòa 203, Đồng Tháp 162, Đà Nẵng 153, Tây Ninh 105, Tiền Giang 93, Cần Thơ 72, Hà Nội 66, Bà Rịa - Vũng Tàu 64, Kiên Giang 61, Bình Thuận 56, Sóc Trăng và An Giang đều 42, Nghệ An 28, Phú Yên 24, Đăk Lăk 21, Bình Phước 20, Thừa Thiên Huế 13, Bến Tre 12, Vĩnh Long và Quảng Nam đều 11 ca, Hà Tĩnh 10, Hậu Giang, Quảng Trị và Sơn La đều 9 ca, Bạc Liêu và Lạng Sơn đều 7, Trà Vinh 6, các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng và Bình Định đều 5, Ninh Thuận 4, Gia Lai, Bắc Ninh và Bắc Giang đều 3, Quảng Bình 2, các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Nam, Hải Phòng và Cà Mau đều một.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 184.872, Bình Dương 77.053, Đồng Nai 19.110, Long An 18.586, Tiền Giang 7.836, Đồng Tháp 6.223, Bắc Giang 5.840, Khánh Hòa 5.712, Tây Ninh 4.229, Cần Thơ 3.647, Đà Nẵng 3.399, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.105, Hà Nội 2.909, Phú Yên 2.501, Vĩnh Long 1.995, Bình Thuận 1.818, Bắc Ninh 1.817, Bến Tre 1.594, An Giang 1.416, Trà Vinh 1.145, Nghệ An 968, Kiên Giang 919, Sóc Trăng 835, Đăk Lăk 799, Ninh Thuận 672, Bình Định 572, Quảng Ngãi 544, Thừa Thiên Huế 448, Gia Lai 445, Quảng Nam 421, Hậu Giang 401, Hà Tĩnh 392, Bình Phước 371, Lâm Đồng 226, Lạng Sơn 180, Sơn La 162, Thanh Hóa 161, Bạc Liêu 100, Quảng Bình 96, Cà Mau 91, Quảng Trị 81, Hà Nam 72, Hải Phòng 27.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 365.153, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, 7.663 người được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/8. Tổng số ca được điều trị khỏi: 162.279. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 706. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168 (bình quân cứ 1 triệu người có 3.756 ca nhiễm).

4 tỉnh gồm Hà Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

3 tỉnh gồm Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Ninh đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Hải Phòng xuất hiện ca mới sau hơn 20 ngày không ghi nhận ca nhiễm.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 279.349 xét nghiệm cho 407.187 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 9.999.802 mẫu cho 28.710.154 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.647.353 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

Tính đến ngày 23/8, TP HCM đã tiêm được hơn 5,4 triệu liều vaccine, trong đó hơn 900.000 liều vaccine Vero Cell.

Tỉnh Nghệ An triển khai xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên miễn phí cho toàn bộ người dân sinh sống TP Vinh từ ngày 23/8 đến ngày 27/8.

Tỉnh Phú Yên phối hợp với cơ quan chức năng TP HCM tổ chức đón 700 người dân sinh sống tại thành phố về quê. Những người dân về quê đều phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính test nhanh kháng nguyên nCoV trong vòng 36 giờ và các loại giấy tờ tùy thân cần thiết... Khi về đến Phú Yên, người dân sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định.