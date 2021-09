Thêm 11.692 ca Covid-19

Như vậy, 24 giờ qua, có 4.852 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 2.338 ca), 6.835 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 681 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai giảm 279 ca, Tiền Giang giảm 106 ca, Đăk Lăk giảm 103 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương tăng 2.199, TP HCM tăng 1.350 ca, Tây Ninh tăng 27 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.330 ca/ngày.

Hôm nay, 240 ca tử vong tại: TP HCM 184, Bình Dương 41, Kiên Giang và Bình Thuận 3, Long An và Tiền Giang 2, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, An Giang, Đà Nẵng, Bình Phước đều một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 229 ca/ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 17.545 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Các ca nhiễm hôm nay gồm: TP HCM 6.521, Bình Dương 3.609, Đồng Nai 590, Long An 254, Kiên Giang 134, An Giang 121, Tiền Giang 105, Tây Ninh 59, Cần Thơ 43, Đồng Tháp 27, Bình Định 22, Khánh Hòa 18, Đà Nẵng và Bình Thuận 15, Cà Mau 14, Bà Rịa - Vũng Tàu 13, Hà Nội, Hà Nam và Quảng Bình đều 12, Ninh Thuận và Bình Phước 11, Đăk Nông, Đăk Lăk, Phú Yên đều 10, Quảng Ngãi 9, Vĩnh Long và Hậu Giang 6, Thanh Hóa và Bạc Liêu 4, Lâm Đồng và Nghệ An 3, Quảng Nam 2, Trà Vinh và Bến Tre một. Trong đó có 6.835 ca trong cộng đồng.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 348.220, Bình Dương 183.314, Đồng Nai 41.432, Long An 30.850, Tiền Giang 13.375, Đồng Tháp 8.118, Khánh Hòa 7.560, Tây Ninh 7.208, Cần Thơ 5.202, Đà Nẵng 4.874, Kiên Giang 4.574, Hà Nội 4.178, Bà Rịa - Vũng Tàu 4.088, An Giang 3.742, Bình Thuận 3.024, Phú Yên 2.973, Vĩnh Long 2.144, Bến Tre 1.866, Nghệ An 1.809, Đăk Lăk 1.690, Quảng Bình 1.494, Trà Vinh 1.448, Quảng Ngãi 1.145, Bình Phước 1.132, Bình Định 1.105, Ninh Thuận 835, Đăk Nông 640, Quảng Nam 607, Hậu Giang 516, Thanh Hóa 431, Bạc Liêu 354, Cà Mau 316, Lâm Đồng 277, Hà Nam 92.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 702.973, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, số người được công bố khỏi bệnh trong ngày là 11.017, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 475.343. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.133 ca.

7 tỉnh gồm Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Kon Tum, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

9 tỉnh gồm Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 199.004 xét nghiệm cho 393.435 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 17.036.205 mẫu cho 49.303.660 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 20/9 thêm 502.493 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 35.071.714 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 28.288.007 liều, tiêm mũi 2 là 6.783.707 liều.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 707.436 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 (bình quân cứ 1 triệu người có 7.189 ca nhiễm).

TP HCM tại các "vùng đỏ", "vùng cam", lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho toàn bộ người dân, trừ các trường hợp F0 đã được xác định trong 14 ngày gần đây và các F0 đã xuất viện, khỏi bệnh. Việc lấy mẫu lặp lại sau mỗi 2 ngày, làm liên tục 3 lần trong 7 ngày.