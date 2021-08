Thêm 8.652 ca Covid-19

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM giảm 1.175 ca so với hôm qua, song tổng số ca đã vượt 150.000. Bình Dương tăng 164 ca, Long An tăng 85 ca, Đồng Nai tăng 42 ca, Khánh Hòa tăng 96 ca.

Hôm nay, 6.222 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 882 ca), 2.422 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 48 ca).

8.644 ca ghi nhận tại: TP HCM 3.341, Bình Dương 2.522, Long An 599, Đồng Nai 588, Khánh Hòa 262, Đồng Tháp 158, Tiền Giang 152, Vĩnh Long 131, Đà Nẵng 96, An Giang 87, Cần Thơ 86, Sóc Trăng 75, Trà Vinh 71, Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 60, Tây Ninh 52, Hà Nội 50, Bình Thuận 33, Kiên Giang 32, Ninh Thuận 27, Gia Lai 25, Nghệ An 24, Hà Tĩnh 17, các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Nam và Bắc Ninh mỗi nơi 11 ca, Lâm Đồng 8, các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Hậu Giang và Bình Phước mỗi nơi 6, các tỉnh Lạng Sơn, Cà Mau và Quảng Ngãi mỗi nơi 4, Ninh Bình và Bình Định mỗi nơi 3, các tỉnh Lào Cai, Quảng Bình, Sơn La và Bạc Liêu mỗi nơi 2, Hà Nam, Hải Dương và Thái Nguyên mỗi nơi một. Trong đó 2.422 ca cộng đồng.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 152.627, Bình Dương 46.501, Long An 14.998, Đồng Nai 14.204, Đồng Tháp 5.168, Khánh Hòa 4.508, Tiền Giang 4.448, Tây Ninh 3.525, Cần Thơ 2.749, Hà Nội 2.484, Phú Yên 2.144, Đà Nẵng 2.125, Bắc Ninh 1.757, Vĩnh Long 1.705, Bình Thuận 1.480, Trà Vinh 865, An Giang 840, Ninh Thuận 634, Sóc Trăng 611, Đăk Lăk 521, Nghệ An 520, Kiên Giang 512, Quảng Ngãi 498, Bình Định 463, Gia Lai 373, Hậu Giang 351, Thừa Thiên Huế 333, Bình Phước 308, Hà Tĩnh 306, Quảng Nam 249, Lâm Đồng 197, Hải Dương 163, Lạng Sơn 149, Thanh Hóa 125, Sơn La 87, Lào Cai 79, Bạc Liêu 78, Hà Nam 69, Quảng Bình 65, Cà Mau 62, Ninh Bình 57, Nam Định 33, Thái Nguyên 14.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 283.696 ca nhiễm, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171 (bình quân cứ 1 triệu người có 2.886 ca nhiễm).

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 279.630, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Trong đó, 104.203 người đã được công bố khỏi bệnh.

Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Bắc Kạn, Quảng Ninh đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca nhiễm cao là TP HCM 152.827 ca, Bình Dương 46.501, Long An 14.998, Đồng Nai 14.204, Bắc Giang 5.795.

Về điều trị, 4.473 người được công bố khỏi bệnh trong ngày 16/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 106.977. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 590. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 22.

Ngày 16/8, công bố 368 ca tử vong tại: TP HCM 315, Bình Dương 29, Long An 8, Tiền Giang 4, Hà Nội 2, các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Đăk Lăk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hưng Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Tây Ninh và Thừa Thiên Huế mỗi nơi một ca.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến 16/8 là 6.141 ca, tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc, tương đương tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 147.657 mẫu cho 610.463 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 8.299.083 mẫu cho 23.798.054 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 15/8 thêm 508.244 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 14.666.708, trong đó tiêm 1 mũi là 13.287.434 liều, tiêm mũi 2 là 1.379.274 liều.

Hôm nay, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác tới TP HCM phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch. Đi cùng Bộ trưởng vào TP HCM có hơn 110 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Mắt Trung ương và Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Đội ngũ y tế sẽ hỗ trợ các Bệnh viện Hồi sức Covid-19 do hai bệnh viện Chợ Rẫy và Bạch Mai phụ trách.