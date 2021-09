Thêm 13.321 ca Covid-19

24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM tăng 1.990 ca, Bình Dương giảm 968 ca, Đồng Nai giảm 57 ca, Long An giảm 91 ca, Tây Ninh tăng 87 ca.

Trong số ca nhiễm hôm nay, 4.626 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 1.635 ca), 8.680 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 2.542 ca).

Trong ngày, ghi nhận 254 ca tử vong tại: TP HCM 195, Bình Dương 41, Tiền Giang, Đà Nẵng và Đồng Nai 3, Đồng Tháp 2, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa và Nghệ An đều một.

Bổ sung 21 ca tử vong từ trước tại: Bình Dương 14, Bình Thuận 4, Nghệ An 3.

Trung bình số tử vong trong 7 ngày qua là 302 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 585.052, ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, 12.751 người được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.751, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 350.921. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ 3.775; Thở oxy dòng cao HFNC 1.124; Thở máy không xâm lấn 112; Thở máy xâm lấn 930; ECMO 29.

13.306 ca hôm nay tại: TP HCM 7.539, Bình Dương 3.563, Đồng Nai 823, Long An 321, Tây Ninh 248, Tiền Giang 156, Kiên Giang 86, Bình Phước 58, Đồng Tháp 58, Quảng Bình 48, Quảng Ngãi 45, Cần Thơ 37, Khánh Hòa 34, Bình Thuận 34, Đà Nẵng 30, Hà Nội 29, Bạc Liêu 26, Đăk Lăk 26, An Giang 19, Đăk Nông 17, Quảng Nam 16, Nghệ An 16, Bình Định 15, Phú Yên 13, Bà Rịa - Vũng Tàu 11, Thừa Thiên Huế 8, Bến Tre 6, Lâm Đồng 5, Thanh Hóa 5, Vĩnh Long 3, Ninh Thuận 3, Sơn La 3, Trà Vinh 2, Gia Lai 2, Hưng Yên 1.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 12.523.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 286.242, Bình Dương 149.859, Đồng Nai 32.882, Long An 27.537, Tiền Giang 11.430, Đồng Tháp 7.749, Khánh Hòa 7.173, Tây Ninh 6.331, Đà Nẵng 4.780, Cần Thơ 4.631, Hà Nội 3.957, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.807, Kiên Giang 2.869, Phú Yên 2.854, Bình Thuận 2.797, An Giang 2.476, Vĩnh Long 2.117, Bến Tre 1.818, Nghệ An 1.768, Trà Vinh 1.410, Đăk Lăk 1.382, Quảng Bình 1.093, Quảng Ngãi 908, Bình Phước 853, Bình Định 849, Thừa Thiên Huế 742, Ninh Thuận 736, Quảng Nam 523, Gia Lai 517, Đăk Nông 420, Thanh Hóa 375, Hưng Yên 284, Lâm Đồng 264, Bạc Liêu 245, Sơn La 235.

6 tỉnh gồm Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

6 tỉnh gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 278.892 xét nghiệm cho 539.875 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 14.391.605,8 mẫu cho 41.975.319 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 25.926.688 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 21.459.102 liều, tiêm mũi 2 là 4.467.586 liều.

Bộ Y tế hôm nay phê duyệt có điều kiện vaccine Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh. Đây là vaccine thứ 7 được được Bộ Y tế cấp phép, sau AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson.

TP HCM đề xuất 7 chiến lược chống dịch sau ngày 15/9, gồm: Bao phủ vaccine cho người dân sinh sống trên địa bàn thành phố; Giãn cách xã hội gắn liền với "thẻ xanh Covid-19"; Hiện thực hóa thông điệp "Sống khỏe trong môi trường có dịch"; Chăm sóc và quản lý F0 dựa vào cộng đồng; Nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tử vong; Giám sát dịch tễ để sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát; Phục hồi hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Hà Nội từ ngày 9/9 bắt đầu triển khai tiêm vaccine Vero Cell cho người dân sau khi tiếp nhận 1 triệu liều và phân bổ cho các quận, huyện. Số vaccine này được dùng tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc các nhóm ưu tiên nhưng chưa được tiêm chủng, đồng thời tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

TP Cần Thơ thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng từ ngày 10 đến 17/9, chuẩn bị sau ngày 15/9 có thể chuyển về trạng thái Chỉ thị 15.