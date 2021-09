'Covid-19 là cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản xuống tiền'

Theo các chuyên gia, dịch bệnh là cơ hội cho nhà đầu tư mua bất động sản với giá tốt để chờ đợi cơ hội bán ra chốt lời khi dịch bệnh được kiểm soát.

Dù Covid-19 đang ảnh hưởng đến hầu hết lĩnh vực kinh doanh, song với kênh đầu tư bất động sản, ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam, người có 30 năm kinh nghiệm theo dõi thị trường cho rằng, bất động sản đang trong giai đoạn tích luỹ và sẽ sôi động trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Do đó, đây sẽ là thời cơ phù hợp để mua vào chờ thời cơ bán chốt lời.

"Dù có thăng có trầm, có xuống giá nhưng giá bất động sản khi bán ra sẽ không thấp hơn giá ban đầu, thậm chí luôn có mức tích luỹ lợi nhuận", ông Bảo nhận định tại buổi toạ đàm trực tuyến với chủ đề "Đầu tư mùa dịch cùng các chuyên gia". Vị này phân tích, nhà đầu tư mua nhà ở thời điểm này tương lai khi bán ra không thấp hơn mức ban đầu từ 30-50%. Nguyên nhân chính do Việt Nam đang trên đà phát triển, giá nhà sẽ luôn song hành với sự phát triển đó. Ngoài ra, nhu cầu tăng trong khi quỹ đất dần hẹp đi cũng là lý do để vị chuyên gia đưa ra mức tích luỹ vài chục phần trăm.

Cùng quan điểm, ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho rằng, cơ hội cho bất động sản Việt Nam hiện còn nhiều. Các phân khúc thị trường đều ở vào tình trạng "cung không đủ cầu". Việt Nam đã và đang xây dựng thêm nhiều khu căn hộ, nhà máy, cao ốc văn phòng; Chính phủ liên tục nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư cũng như hệ thống pháp lý và tài chính. Vì thế, những nhà đầu tư sáng suốt là những người có thể tìm kiếm cơ hội trong khi những người khác sợ sệt hoặc không nhận ra được các cơ hội đó.

Dưới góc nhìn của đại lý phân phối và bán hàng trực tiếp suốt mùa Covid, bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc VietnamGroove đánh giá: "Dịch bệnh kéo dài nhưng thị trường bất động sản vẫn đạt chỉ số khả quan. Ví dụ, giá căn hộ tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP HCM quý 2 đều tăng tương tứng mức 7% và 10% so với quý 1. Nhìn sang thị trường các nước như Mỹ, Canada trong giai đoạn dịch bệnh 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng từ 10-30% cho thấy bất động sản vẫn là kênh bảo toàn dòng vốn tốt".

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam cũng nhận định: "Với thị trường thứ cấp, do tình hình dịch bệnh nên có nhiều người muốn thanh khoản căn hộ đang sở hữu, tạo cơ hội để nhà đầu tư mua nhà với giá thấp hơn so với thời gian trước từ 5-10%. Còn với thị trường sơ cấp, giá căn hộ vẫn tăng trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua và cũng sẽ có xu hướng tăng tiếp tục trong thời gian tới. Do đó, nếu thực sự có nhu cầu mua nhà thì tốt hơn hết nên mua nhà tại thời điểm hiện tại".

Từ đó có thể thấy, dù đang trong dịch bệnh nhưng thực chất các nhà đầu tư có tầm nhìn vẫn tiến hành giao dịch để chờ đợi cơ hội bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ, các sản phẩm trở nên khan hiếm.

Giải pháp kích cầu của chủ đầu tư

Dịch bệnh cũng là cơ hội để một số chủ đầu tư tung ra các chính sách có khả năng đột phá, hấp dẫn, nhiều người mua hơn. Bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc VietnamGroove đánh giá, hiện ưu đãi mạnh nhất nằm ở các chương trình thiết thực với lãi suất, gói vay kéo dài, giảm hoặc miễn phí quản lý, cùng với đó là hỗ trợ bằng hiện vật, hiện kim, voucher...

Cũng theo bà Hằng, các doanh nghiệp có tiềm lực tốt, khả năng chuyển đổi số nhanh chóng đã áp dụng công nghệ 4.0, thực tế ảo vào bán hàng giúp người mua ở nhà vẫn có thể xem căn hộ, tiện ích, view hướng, tiến độ... giúp khách yên tâm, mạnh dạn đặt cọc mua hơn. Các thủ tục cũng được số hoá, nhanh chóng và thuận lợi hơn, giúp nhà đầu tư không phải đi lại nhiều.

Là một trong số ít những đơn vị vẫn bán hàng tốt trong dịch, bà Hoàng Thị Thuỳ Vy, Giám đốc Quan hệ Đại lý, Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết: "Vinhomes Grand Park vẫn đang duy trì hấp lực tốt từ thị trường. Để kích thích sức mua hơn nữa, chúng tôi đang đưa ra nhiều phương án hỗ trợ khách hàng, từ chính sách bán hàng, giỏ hàng các căn hộ đẹp nhất cho đến online hoá nhiều quy trình, thủ tục".

Đại đô thị Vinhomes Grand Park hiện hấp dẫn nhà đầu tư cũng như mua để ở với những căn hộ độc đáo tại dự án The Origami, thiết kế theo phong cách đậm chất Nhật Bản.

Với căn hộ The Origami thuộc Vinhomes Grand Park, khách hàng có thể yên tâm với chính sách bán hàng vẫn đảm bảo thời gian hỗ trợ lãi suất 0% như thời điểm trước dịch. Trong khi với sản phẩm đầu tư là shop khối đế, chính sách bán hàng cũng đang được tính toán để có lợi nhất cho nhà đầu tư với thời gian hỗ trợ lãi suất 0% trước và sau bàn giao dài hạn, đảm bảo khả năng sinh lợi tối đa cho khách đầu tư.

Các chuyên gia đánh giá, việc có những thay đổi rất nhanh để phù hợp với tình hình thị trường, đặc biệt ở thời điểm thị trường chờ bùng nổ, những nhà đầu tư có tầm nhìn chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng.

Hoài Phong