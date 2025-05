Covid-19 là bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu ở Thái Lan hiện nay

Covid-19 là nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu ở Thái Lan trong tháng 5, vượt xa các bệnh truyền nhiễm khác về mức độ nghiêm trọng.

Hôm 27/5, PGS.TS Thira Woratanarat, giảng viên Trường Y, Đại học Chulalongkorn, cho biết như trên. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Thái Lan cũng kêu gọi người dân duy trì cảnh giác trước các biến chủng mới của virus. Ông cho biết chỉ trong tháng qua, khoảng 170.000 người tại Thái Lan đã phải tới bệnh viện điều trị Covid-19, trong đó có 37 người tử vong. Trong cùng kỳ, bệnh cúm chỉ ghi nhận một ca tử vong.

Tính riêng từ ngày 18 đến 24/5, số ca Covid-19 cao gấp 5 lần số ca tiêu chảy, gấp 10 lần cúm và gấp 30 lần ca ngộ độc thực phẩm.

Tiến sĩ Thira nhấn mạnh, dù đã được phân loại là bệnh lưu hành, Covid-19 không thể bị coi nhẹ như cảm lạnh thông thường. "Covid-19 khác biệt rõ rệt với cúm. Nó không gây ra triệu chứng nhẹ mà thường nghiêm trọng hơn, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao", ông nói.

Chuyên gia kêu gọi cộng đồng tiếp tục đề cao cảnh giác, theo dõi triệu chứng và có hành vi phòng ngừa để hạn chế lây lan virus.

Theo ông, virus đang tiếp tục tiến hóa, với các biến thể mới đáng lo ngại như LP.8.1 và NB.1.8.1. Biến thể LP.8.1, hiện chiếm 39% số ca nhiễm tại 51 quốc gia, có khả năng lây lan nhanh và đang trở thành chủng chiếm ưu thế tại nhiều khu vực. Trong khi đó, NB.1.8.1 chiếm 10,7% số ca nhiễm tại 22 quốc gia, song lại có tốc độ gia tăng đáng kể và khả năng kháng miễn dịch cao.

Cả hai biến thể này đều đang được các cơ quan y tế toàn cầu giám sát chặt chẽ do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả vaccine hiện tại và làm tăng số ca bệnh nặng. Dịch ở Thái Lan bùng phát mạnh xuất phát từ sự lưu hành của các biển thể trên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp NB.1.8.1 vào danh sách biến thể cần theo dõi (variant under monitoring), tức là những biến thể mang đột biến gene có thể ảnh hưởng đến đặc tính virus như khả năng lây lan, mức độ nghiêm trọng hoặc khả năng né tránh miễn dịch. Biến thể này được chú ý do khả năng lây lan nhanh và khả năng kháng miễn dịch cao hơn LP.8.1 từ 1,5 đến 1,6 lần.

Bên cạnh Thái Lan, Covid đang tái bùng phát ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc... Việt Nam ghi nhận số ca Covid tăng nhẹ trong 4 tuần gần đây, không có trường hợp tử vong. TP HCM lần đầu phát hiện biến chủng mới NB.1.8.1 của Covid-19 hôm 22/5.

