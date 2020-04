Covid-19 khiến Trái Đất thay đổi thế nào?

Các biện pháp cách ly và phong tỏa để đối phó Covid-19 khiến khí nhà kính, ô nhiễm không khí và tiếng ồn địa chấn giảm mạnh ở nhiều nơi trên thế giới.

Đường phố vắng người ở Trung Quốc trong mùa dịch. Ảnh: Reuters.

Hiệu ứng nhà kính

Phân tích của Lauri Myllyvirta, chuyên gia ở Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, cho thấy cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra tạm thời làm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) ở Trung Quốc giảm 25% và vẫn chưa quay lại mức bình thường hơn hai tháng sau khi đất nước áp dụng phong tỏa. Nhóm chuyên gia của trang Carbon Brief ước tính Covid có thể thúc đẩy sự sụt giảm lớn nhất về lượng khí khải CO2 trong năm 2020. Chuyên trang này dự đoán mức giảm lượng CO2 trong năm 2020 sẽ giảm 5,5% so với năm 2019, lớn hơn cả số liệu ghi nhận trong bất kỳ cuộc khủng hoảng kinh tế hay chiến tranh nào trước đây.

Ô nhiễm không khí

Một số nơi trên thế giới cũng giảm đáng kể ô nhiễm không khí khi các hoạt động công nghiệp và lưu lượng giao thông giảm. Dữ liệu thu thập bởi vệ tinh Copernicus Sentinel-5P của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho thấy mật độ nitrogen dioxide (NO2) tại một số thành phố trong khu vực giảm mạnh khi áp dụng các biện pháp cách ly. Ví dụ, nhóm nhà khoa học ở Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan đo lượng NO2 ở Madrid, Milan và Rome từ 13/3 đến 13/4/2020 giảm khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, trong khoảng thời gian này, Paris cũng có lượng NO2 giảm 54%.

Ấn Độ, nơi tập trung nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới trước Covid-19, cũng có chất lượng không khí được cải thiện. Dữ liệu từ vệ tinh Terra của NASA cho thấy lượng bụi mịn trong không khí từ cả nguồn nhân tạo và tự nhiên ở các nơi thuộc miền bắc Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm sau khi đất nước tiến hành phong tỏa. Một số cư dân sống ở thành phố Jalandhar thuộc bang Punjab có thể trông thấy dãy Himalayas hay còn gọi là dãy Dhauladhar ở xa hơn 160 km. Trước đó, người dân địa phương đã không thể trông thấy những đỉnh núi suốt nhiều thập kỷ.

Hoạt động địa chấn

Một trong những ảnh hưởng khác thường của Covid-19 lên hành tinh là các nhà địa chất học nhận thấy lượng tiếng ồn địa chấn, những rung động kéo dài liên tục trong lòng đất giảm do hạn chế hoạt động của con người cũng như nhiều yếu tố khác ở khu vực đô thị. Đó là rung động phát ra từ phương tiện lưu thông và hoạt động công nghiệp, được ghi lại nhờ địa chấn kế. Theo Thomas Lecocq, nhà địa chất học ở Đài quan sát Hoàng gia Bỉ tại Brussels, tiếng ồn địa chấn do hoạt động của con người đã giảm 1/3 trong thành phố. Các nhà khoa học ở California, Mỹ và Anh cũng ghi nhận hiện tượng tương tự.

An Khang (Theo Newsweek)