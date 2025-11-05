Courtois: 'Real phạm quá nhiều lỗi với Liverpool'

AnhThủ môn Thibaut Courtois trách đồng đội sau khi Real thua Liverpool 0-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 4/11.

"Thật đáng tiếc", Courtois nói với tờ AS (Tây Ban Nha). "Tôi đã cố cứu thua, nhưng trong hiệp hai, chúng tôi phạm quá nhiều lỗi gần vòng cấm, còn Liverpool rất giỏi tận dụng điều đó".

Trận này, Real kiểm soát bóng 57%, nhưng chỉ dứt điểm bảy lần và trúng đích hai lần. Phải đến cuối hiệp hai, họ mới có cơ hội rõ rệt, khi Kylian Mbappe đệm bóng chệch cột. Trái lại, Liverpool lấn lướt về thế trận, ý tưởng và cơ hội trong phần lớn thời gian. Họ dứt điểm 14 lần và trúng đích 9 lần. Chủ sân Anfield ghi bàn duy nhất ở phút 61, khi Alexis Mac Allister đánh đầu từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai.

Courtois (áo xanh) cứu thua trong trận Liverpool 1-0 Real ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 4/11. Ảnh: Reuters

Nếu Courtois không xuất sắc, Real có thể đã thua đậm hơn. Thủ môn giành giải Yashin năm 2022 cứu thua tám lần, trong đó có pha đối mặt với Szoboszlai.

Theo Courtois, Real phòng ngự không tồi, nhưng kiểm soát bóng kém ở một phần ba cuối sân, để mất bóng quá nhanh, chuyền thiếu chính xác và tấn công không đủ tốt để giảm áp lực lên tuyến dưới. Anh cũng nhấn mạnh về việc phải cải thiện những chi tiết nhỏ như kèm người, hạn chế phạm lỗi, chống phạt góc và phạt trực tiếp.

Hai trận tới, Real lần lượt làm khách trên sân của Olimpiacos và tiếp Man City. Theo Courtois, đội nhà phải tận dụng triệt để cơ hội gặp đội yếu Olimpiacos nếu không muốn mất cơ hội vào thẳng vòng 1/8.

Một cầu thủ khác của Real, Federico Valverde đồng tình với Courtois về việc chống "bóng chết" kém. Theo tiền vệ người Uruguay, Liverpool không chỉ ghi bàn thành công ở phút 61, mà còn đánh đầu nhiều lần khác về phía khung thành. Anh kêu gọi đồng đội phòng ngự mạnh mẽ và quyết tâm hơn.

Về thất bại, Valverde chấp nhận, nhưng muốn đứng dậy như từng thắng sáu trận liên tiếp sau khi thua Atletico 2-5 ở La Liga. "Thật tuyệt vời nếu thắng hôm nay, nhưng chúng tôi đã thua. Cảm ơn CĐV đã đến. Đây là một cú sốc lớn vì chúng tôi đã chơi tốt, nhưng điều quan trọng là phải tiến lên phía trước như từng làm sau trận đấu với Atletico", Valverde nói.

Trận thua Liverpool là thất bại đầu tiên của Real tại Champions League mùa này, sau ba trận thắng Marseille 2-1, Kairat 5-0 và Juventus 1-0. Họ hiện xếp thứ năm với chín điểm, sau Bayern, Arsenal, PSG và Inter. Liverpool lên thứ sáu, bằng điểm Real và chỉ kém hiệu số.

Thanh Quý (theo AS)