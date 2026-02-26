Courtois khoe dùng gen bóng chuyền cứu thua cho Real

Tây Ban NhaThủ môn Thibaut Courtois khoe thừa hưởng gen phản xạ nhanh từ cha mẹ, những người từng là cầu thủ bóng chuyền.

Phút 37 trận lượt về vòng play-off Champions League tối 25/2, Richard Rios sút chìm căng nhằm vào góc gần khung thành Real Madrid. Khi đó, Courtois bị nhiều đồng đội che tầm nhìn, nhưng vẫn kịp đổ người dùng tay phải cứu thua.

Khi được hỏi tại sao một thủ môn cao lớn có thể đổ người nhanh như vậy, Courtois trả lời: "Đó là do gen của cha mẹ tôi. Họ từng chơi bóng chuyền. Và tôi cũng từng chơi bóng chuyền. Đó là một pha cứu thua mà bạn phải di chuyển chân ra khỏi đường bóng, và bạn sẽ đổ người xuống rất thấp. Đó là một kỹ thuật mà tôi học được ở Chelsea và đôi khi nó rất hữu ích".

Courtois sinh ra trong gia đình có cha mẹ và chị gái từng là cầu thủ bóng chuyền. Anh cũng từng chơi môn thể thao này khi còn nhỏ, nhưng tập trung cho bóng đá từ 12 tuổi.

Courtois (áo xanh) cứu thua ở phút 37 trận lượt về vòng play-off Champions League, Real 2-1 Benfica tối 25/2. Ảnh: EPA

Trên sân Bernabeu, chủ nhà Real để Benfica mở tỷ số ngay phút 14. Trong tình huống này, Courtois ngăn Raul Asencio phản lưới, nhưng không thể cản Rafa Silva sút bồi. Sau bàn thua sớm, Real ngược dòng bằng những khoảnh khắc cá nhân. Aurelien Tchouameni gỡ hòa ở phút 16, rồi đến lượt Vinicius ấn định chiến thắng ở phút 79.

Courtois thừa nhận đầu trận Real chuyền quá chậm, thiếu linh hoạt và tốc độ khi có bóng. "Chúng tôi cần chuyền từ bên này sang bên kia nhiều hơn, di chuyển nhiều hơn và không được phép để đối thủ cảm thấy thoải mái. Tôi không nghĩ đội bóng đang chơi tốt, nhưng chiến thắng là điều quan trọng lúc này", thủ môn người Bỉ nói thêm.

Real thắng trận lượt về với tỷ số 2-1, và chung cuộc 3-1, giành vé vào vòng 1/8. Tùy vào kết quả bốc thăm, họ sẽ gặp Man City hoặc Sporting. Real đã gặp Man City ở sáu trong bảy mùa Champions League gần nhất. Mùa này, hai đội cũng đã chạm trán ở vòng bảng, với chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu thuộc về Man City.

"Chúng tôi sẽ gặp Man City thôi", Courtois trả lời khi được hỏi về đối thủ tiềm năng ở vòng 1/8. "Đã lâu rồi tôi chưa gặp Sporting. Họ cũng là một đối thủ khó chịu, nhưng chúng tôi có lịch sử đối đầu nhiều năm với Man City. Đó là một cặp đấu trong mơ và chứa nhiều may rủi".

Lễ bốc thăm vòng 1/8 sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 27/2. Các trận lượt đi thi đấu vào ngày 10 và 11/3, còn lượt về thi đấu vào 17 và 18/3.

