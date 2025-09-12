Coursera vinh danh thành tựu của trường Đại học FPT trong đổi mới AI

MỹTrường Đại học FPT được vinh danh đối tác xuất sắc về đổi mới AI trong dạy và học tại Hội nghị Coursera lần thứ 13, Las Vegas.

Theo Coursera, giải thưởng này ghi nhận các đơn vị khai thác hiệu quả công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng chương trình học sáng tạo, cá nhân hóa và đạt hiệu quả cao. Trường Đại học FPT là một trong số ít đại diện trong khu vực được vinh danh, cùng nhiều đối tác quốc tế.

TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT (ngoài cùng bên phải), TS. Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT (ngoài cùng bên trái), tham dự Hội nghị Coursera thường niên lần thứ 13 tại Mỹ. Ảnh: Trường Đại học FPT

Giải thưởng được xét dựa trên năm tiêu chí: tầm nhìn, tác động, gắn kết, khả năng mở rộng và truyền cảm hứng. Về tầm nhìn, trường Đại học FPT tận dụng AI và công cụ số để kiến tạo hành trình học tập mới cho sinh viên.

Đồng thời, các chương trình triển khai tạo thay đổi thực chất, thể hiện qua tỷ lệ sinh viên và giảng viên tham gia học AI ngày càng tăng cùng kết quả rõ rệt trong giảng dạy. Điều này giúp trường đạt tiêu chí tác động.

Trường Đại học FPT cũng được đánh giá cao ở tiêu chí gắn kết khi xây dựng môi trường học tập truyền cảm hứng, giúp sinh viên kiên trì theo đuổi mục tiêu. Ở khả năng mở rộng, trường tích hợp AI vào hàng trăm môn học, coi đây là trọng tâm chiến lược phát triển nhân lực.

Với tiêu chí truyền cảm hứng, trường khuyến khích sinh viên và giảng viên liên tục học tập, lan tỏa tinh thần đổi mới và hình thành văn hóa học tập bền vững.

Hiện, AI được tích hợp vào khoảng 140 môn học tại trường ĐH FPT, chiếm 30% tổng số môn học bậc đại học. Nhờ đó, mỗi học kỳ, khoảng 35% sinh viên tiếp cận và thực hành AI trong các học phần chính khóa. Cán bộ, giảng viên cũng được khuyến khích ứng dụng AI để tối ưu công việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất.

Riêng năm học 2024-2025, hơn 1.200 cán bộ, giảng viên của trường hoàn thành ít nhất một khóa học AI trên Coursera; hơn 100 khóa học AI khác được giảng viên khai thác trực tiếp trong quá trình đào tạo.

Sinh viên trường Đại học FPT thực hành với AI trong học phần chính khóa. Ảnh: Trường Đại học FPT

Ngoài việc sử dụng khóa học có sẵn trên Coursera, trường Đại học FPT còn phát triển khóa học AI nội bộ và dùng Coursera làm nền tảng triển khai chương trình Kỹ sư 57. Đây là chương trình đào tạo trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên trở thành lực lượng dự bị chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ông Greg Hart - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Coursera cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất tại châu Á - Thái Bình Dương, giữ vai trò quan trọng trong sứ mệnh của Coursera.

"Chúng tôi mong những chính sách điều chỉnh giá theo khu vực và trải nghiệm học thử sẽ giúp người học Việt Nam dễ dàng tiếp cận hơn với kho học liệu toàn cầu", ông nói.

Trong những năm qua, trường ĐH FPT đã ứng dụng Coursera vào chuyển đổi số giáo dục và mang lại tác động rõ rệt tới năng lực tự học và khả năng tiếp cận chương trình đào tạo toàn cầu của sinh viên, cán bộ giảng viên.

Ba năm liên tiếp, trường được Coursera vinh danh ở nhiều hạng mục: Bold Innovator - Faculty Adoption of Online Learning (2022), Campus Transformation Outstanding Achievement Award (2023) và Maximizing Impact Award (2024).

Tại trường ĐH FPT, mỗi sinh viên hoàn thành khoảng 20% nội dung học trên Coursera; cán bộ, giảng viên hoàn thành ít nhất 35 giờ học trực tuyến một năm. Trường cũng khuyến khích giảng viên phát triển khóa học online, nghiên cứu công nghệ và tham gia dự án đào tạo trên nền tảng số, đáp ứng nhu cầu giáo dục trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Việc sớm triển khai và đẩy mạnh ứng dụng AI giúp trường Đại học FPT tạo ra trải nghiệm học tập đa dạng, tiệm cận tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho mục tiêu chuyển đổi số của Việt Nam.

Nhật Lệ