Couple TX lăng xê áo thun hiển thị nhiều slogan bằng AR

Thương hiệu Couple TX thử nghiệm mô hình "phygital fashion" với mẫu áo thun có thể hiển thị 10 slogan trên Instagram, Facebook.

Thời trang Couple TX vừa giới thiệu thêm loạt ảnh, video mới liên quan mẫu áo thun Being - thiết kế đặc biệt thuộc chiến dịch kỷ niệm 13 năm thành lập thương hiệu.

Mẫu áo có phong cách tối giản với điểm nhấn duy nhất là chữ Being ở ngực. Couple TX khuyến khích người mặc lan tỏa những thông điệp tích cực bằng cách vẽ thêm từ (cụm từ) phía dưới, hoặc sử dụng bộ lọc (filter) trên Instagram, Facebook để chọn một slogan kỹ thuật số đặt lên áo.

Sau khi kích hoạt filter, camera điện thoại sẽ nhận diện chữ Being và hiển thị các slogan đã được số hóa bằng công nghệ AR (thực tế ảo tăng cường). Giám đốc Sáng tạo Lã Vân Trung Hiếu cho biết: "Ý tưởng thực hiện mẫu áo dựa trên khái niệm phygital fashion - kết hợp giữa sản phẩm vật lý (physical) và môi trường kỹ thuật số (digital) nhằm tạo ra trải nghiệm thú vị cho tín đồ thời trang".

"A beautiful mess" - một trong 10 mẫu slogan kỹ thuật số đi kèm áo thun Being.

Đại diện Couple TX cũng dẫn chứng nhiều thương hiệu thời trang quốc tế sử dụng AR đưa sản phẩm vào "vũ trụ ảo" (metaverse) dưới những hình thức như NFT, digital fashion (thời trang kỹ thuật số) hay phygital fashion. Còn ở Việt Nam, dù công nghệ này không còn xa lạ, nhưng hầu hết thương hiệu chỉ dùng để tạo hiệu ứng tại điểm bán.

"Couple TX ứng dụng AR để tạo nên sản phẩm phygital, đem lại trải nghiệm thú vị cho người mặc khi sử dụng ngoài đời lẫn trên mạng. Phygital cũng được dự đoán là xu hướng thời trang lớn trong vài năm tới", ông Hiếu nói.

Hiện nhãn hàng tập trung vào thông điệp "Being together: cùng nhau tạo sự thay đổi". Loạt ảnh mới được chụp bằng máy ảnh lẫn điện thoại thông qua ứng dụng Instagram với sự góp mặt của ba khách mời: Sư Tử Ăn Chay (nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống), Chris Ty (nhà sáng lập thương hiệu More Than Blue) và Linh Ngô (nhà hoạt động quyền LGBT). Họ đều đang có những dự án trên mạng xã hội với mong muốn tạo ra thay đổi ở đời thực.

Loạt ảnh do nhà thiết kế Hà Nhật Tiến chụp bằng ứng dụng Instagram.

Trong vai trò nhiếp ảnh, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến cho biết trải nghiệm này thú vị nhưng khá thách thức vì trước giờ anh chỉ chụp bằng máy cơ. Anh cũng đánh giá cao dự án vì đánh đúng thị hiếu thích mix-match trang phục của giới trẻ, ngoài ra còn góp phần hạn chế mực in slogan gây hại môi trường.

Linh Ngô nhận định dự án tiếp thêm hy vọng cho những nhà hoạt động xã hội như cô. "Thật vui khi thấy ngày càng nhiều nhãn hàng hành động, thay vì nói suông. Cái gì mới cũng cần thời gian để thích nghi và trở nên tốt hơn, dù sao đây cũng là minh chứng cho thấy Couple TX dám dấn thân tạo sự thay đổi", cô nói.

Couple TX lần đầu ra mắt áo thun Being và chiến dịch cùng tên hồi tháng 7, nhân kỷ niệm 13 năm khai trương cửa hàng đầu tiên. Ban đầu, nhãn hàng hướng đến thông điệp "Being you: vì bạn là món quà tuyệt vời nhất" nhằm tri ân khách hàng, nhân viên, cũng như khuyến khích mọi người tự tin thể hiện cá tính, sống là chính mình.

Bên cạnh câu chuyện theo đuổi đam mê của dàn khách mời bao gồm Levi (game thủ Liên Minh Huyền Thoại), Trang Cẩm Lành (VĐV karate), Cheung (ca sĩ dòng nhạc Indie)..., chiến dịch còn chạm đến cảm xúc của thế hệ 8x, 9x khi gợi nhớ trào lưu vẽ áo thun những năm cuối thập niên 2000.

Phân cảnh các bạn trẻ vẽ áo gợi nhớ trào lưu thời trang của thế hệ 8x, 9x.

Từ sau khi tái định vị, Couple TX hướng đến danh mục sản phẩm đa dạng, thiết kế trẻ trung và các chiến dịch sáng tạo. Đầu năm nay, hãng tiết lộ sẽ tập trung vào phát triển bền vững và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

"Thế giới đang đối mặt nhiều vấn đề, chúng ta không cần thêm áo thun in thông điệp mà cần những giải pháp. Phygital fashion có thể là lời giải cho bài toán sản xuất dư thừa của ngành công nghiệp thời trang", Giám đốc Sáng tạo Lã Vân Trung Hiếu khẳng định.

