Cotton On Group và bốn thương hiệu dành cho giới trẻ Việt

Gia nhập thị trường từ tháng 11/2019, Cotton On Group mang đến bốn thương hiệu thời trang và phụ kiện dành riêng cho giới trẻ.

Cotton On Group thành lập vào năm 1991, dần trở thành một trong những nhà bán lẻ thời trang nổi tiếng hàng đầu Australia với 8 thương hiệu và hơn 1.400 cửa hàng tại 18 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nhà phân phối thương hiệu thời trang quốc tế - ACFC đã mang Cotton On Group về Việt Nam với cửa hàng Cotton On đầu tiên tại Vincom Mega Mall Thảo Điền - TP HCM. Đến nay, Cotton On Group đã có 13 cửa hàng với 4 thương hiệu cùng những dòng sản phẩm đặc trưng: Cotton On, Cotton On Body, Rubi và Typo.

Dòng sản phẩm casual Cotton On. Ảnh: Cotton On Group

Trong đó, thương hiệu Cotton On hướng tới các dòng sản phẩm trẻ trung, năng động, có thể sử dụng hàng ngày như áo thun, quần shorts, jeans... Các thiết kế đều có phom dáng đơn giản, dễ phối theo nhiều phong cách khác nhau. Cotton On cũng luôn cập nhật các xu hướng thời trang mới nhằm mang đến cho giới trẻ những sản phẩm hiện đại, tính ứng dụng cao.

Thiết kế trẻ trung, đơn giản từ thương hiệu. Ảnh: Cotton On Group

Thương hiệu Cotton On Body chuyên về các dòng sản phẩm tập thể thao, đồ bơi, đồ lót và mặc nhà. Hướng đến một lối sống lành mạnh, lạc quan và sự linh hoạt trong mọi hoạt động hàng ngày, khách hàng có thể có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm tại đây.

Tuy đơn giản, thiết kế của Cotton On Body vẫn tạo điểm nhấn với đường cut-out cá tính trên đồ tập, ứng dụng đa màu sắc, họa tiết ngộ nghĩnh và phom dáng thoải mái với đồ ngủ. Dòng sản phẩm đồ lót đa dạng thiết kế nhưng luôn giữ nguyên chất liệu mềm mại, ôm dáng.

Đồ tập từ thương hiệu Cotton On Body. Ảnh: Cotton On Group

Ngoài trang phục, Cotton On Group còn mang đến thương hiệu Rubi với nhiều sản phẩm phụ kiện, giày dép và túi xách dành cho giới trẻ nhằm tạo điểm nhấn cho trang phục. Mức giá tại đây dao động từ 129.000 đồng đến 429.000 đồng.

Khác biệt so với ba thương hiệu trên, Typo gồm những món văn phòng phẩm, quà tặng, phụ kiện công nghệ, vật dụng trang trí nhà cửa, phụ kiện du lịch... dành cho giới trẻ với mức giá tầm trung. Mỗi mẫu thiết kế tại đây đều hướng đến sự độc đáo, không rập khuôn trên bất cứ mẫu nào.

Văn phòng phẩm, phụ kiện... tại Typo mang phong cách đáng yêu dành cho giới trẻ. Ảnh: Cotton On Group

Bên cạnh việc thường xuyên cập nhật xu hướng mới, Cotton On Group còn chú trọng phát triển mô hình thời trang bền vững với các dòng sản phẩm của thương hiệu Cotton On như denim, áo thun với 10% - 20% chất liệu tái chế. Một số dòng sản phẩm Typo cũng góp phần giảm thiểu khối lượng rác thải nhờ sử dụng chất liệu Polyester tái chế từ nhựa phế thải.

Annie Lê