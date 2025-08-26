Coteccons thưởng nhân viên mức cao nhất 6 tháng lương

Lợi nhuận tăng gần gấp rưỡi, Coteccons - một trong những nhà thầu xây dựng lớn tại Việt Nam - thưởng nhân viên mức cao nhất đến 6 tháng lương.

Trong thư chia sẻ về kết quả kinh doanh đến toàn thể nhân viên, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc khối Vận hành của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD), thay mặt ban lãnh đạo cho biết trong năm tài chính 2025, đã có những cá nhân có hiệu suất làm việc thuộc nhóm xuất sắc nhất đạt mức thưởng 6 tháng lương. Nhóm nhân viên xuất sắc được thưởng 4,5 tháng lương.

Ngoài việc được nhận thưởng theo hiệu suất công việc, nhân viên công ty còn được nhận những phần thưởng bổ sung theo dự án. Tính đến tháng 8/2025, CTD có 214 lao động nhận thưởng dự án, trung bình 7 triệu đồng mỗi người. Tỷ lệ này chiếm hơn 7% tổng số lượng nhân viên công ty.

Tính đến cuối tháng 6, Coteccons có 2.997 lao động, tăng thêm 599 người so với cùng kỳ năm trước. Ở niên độ tài chính 2025, CTD ghi nhận chi phí lương, thưởng nhân viên gần 195 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm trước. Chi phí nhân viên cũng cao hơn cùng kỳ 59%, ghi nhận ở mức hơn 272 tỷ đồng.

Người lao động đang làm việc tại một công trường xây dựng. Ảnh: CTD

Chế độ lương thưởng kể trên được đưa ra sau một năm sức khỏe tài chính của Coteccons phục hồi mạnh. Báo cáo tài chính quý IV niên độ 2025 cho thấy lũy kế 12 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt gần 24.867 tỷ đồng, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính này đạt 454 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước. Đây là mức lãi cao nhất của Coteccons kể từ năm 2020 - giai đoạn đại dịch và suy thoái kinh tế.

Ban lãnh đạo cho biết mức tăng trưởng phản ánh nhu cầu xây dựng gia tăng mạnh mẽ, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc đẩy mạnh sản lượng thi công, tăng tốc bàn giao các dự án trọng điểm, kiểm soát hiệu quả chi phí và duy trì tiến độ thi công của CTD. Trong năm tài chính 2025, công ty ghi nhận giá trị trúng thầu đạt hơn 29.100 tỷ đồng, tăng khoảng 32% và vượt kế hoạch đề ra. Song song đó, tổng giá trị đơn hàng tồn đọng (backlog) chuyển tiếp đạt 35.353 tỷ đồng. Theo Chứng khoán Agribank (Agriseco), lượng backlog này đảm bảo khối lượng công việc dồi dào trong niên độ tài chính 2025-2026 và các năm tới.

Agriseco dự kiến nhu cầu mua nhà tại các thành phố lớn sẽ tăng trung bình 15% mỗi năm, giúp gia tăng các hợp đồng xây dựng cũng như các giao dịch bất động sản. Trong đó, kỳ vọng lợi nhuận niên độ tới của Coteccons sẽ được hỗ trợ bởi dự án Emerald 68 (tỷ lệ vốn góp của CTD là 49%), khi tiến độ dự án đang vượt 2 tháng so kế hoạch ban đầu và tỷ lệ hấp thụ ghi nhận ở mức cao sau 3 đợt mở bán. Với giá bán khoảng 55-62 triệu một m2, ước tính Coteccons sẽ ghi nhận 550 tỷ đồng lợi nhuận ròng từ dự án trong giai đoạn 2026-2027.

Ngoài ra từ cuối năm tài chính 2025, CTD đã mở rộng khối lượng backlog với các gói thầu thuộc các dự án bất động sản dân dụng và nghỉ dưỡng có biên lợi nhuận cao như Eaton Park giai đoạn 3, Ecopark Central Park Vinh, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc, The Global City CT07... Song song đó, nhóm phân tích này cũng kỳ vọng Coteccons có thể hưởng lợi từ làn sóng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Tất Đạt