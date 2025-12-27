Coteccons nhận danh hiệu 'Nơi làm việc xuất sắc'

Coteccons được Great Place to Work vinh danh là "Nơi làm việc xuất sắc" năm 2025, nhờ chiến lược lấy con người làm trung tâm trong mọi kế hoạch phát triển.

Great Place To Work đánh giá Coteccons thông qua khảo sát chỉ số tin cậy (Trust Index Survey), dựa trên năm tiêu chí: uy tín (Credibility) thể hiện sự minh bạch và năng lực của lãnh đạo; tôn trọng (Respect), phản ánh mức độ lắng nghe, quan tâm, hỗ trợ giữa các thành viên. Bên cạnh đó là tiêu chí công bằng (Fairness), đảm bảo sự công bằng trong cơ hội phát triển, đãi ngộ và môi trường làm việc; tự hào (Pride), thể hiện niềm tự hào khi được làm việc, đóng góp cho công ty, tình đồng nghiệp (Camaraderie), thể hiện sự gắn kết, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể.

Khảo sát được thực hiện độc lập, ẩn danh, đảm bảo tính khách quan, trung thực, đồng thời cho phép phân tích dữ liệu theo từng nhóm, bộ phận nhằm phản ánh chính xác "sức khỏe văn hóa" của tổ chức. Đến nay, Việt Nam có khoảng 200 doanh nghiệp, được Great Place to Work trao chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc".

Đội ngũ nhân sự công ty. Ảnh: An An

Dựa trên khảo sát độc lập với gần 2.000 nhân sự được lựa chọn ngẫu nhiên, 88% nhân viên Coteccons đánh giá đây là nơi làm việc tốt. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình 59% của các doanh nghiệp toàn cầu. Sau khi nhận chứng nhận từ Great Place To Work, văn phòng, hơn 80 công trường của đơn vị trên toàn quốc đã tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên. Những hoạt động này cho thấy tinh thần gắn kết và định hướng xây dựng môi trường làm việc đề cao yếu tố con người mà công ty đang theo đuổi.

Theo đại diện doanh nghiệp, giải thưởng "Nơi làm việc xuất sắc" (Great Place to Work-Certified) cho thấy chiến lược nhân sự lấy con người làm trung tâm mà công ty triển khai trong nhiều năm. Giải thưởng là nền tảng hỗ trợ cho quá trình đổi mới, nâng cao năng lực tổ chức và hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Kết quả trên đến từ việc Coteccons xây dựng hệ thống vận hành dựa trên 4 trụ cột chính, tập trung vào tổ chức, con người và cách thức làm việc. Trước hết, doanh nghiệp phát triển mô hình tổ chức tinh gọn, thường được gọi là "tổ chức màu xanh ngọc". Cấu trúc này được thiết kế theo hướng đơn giản hóa, giảm tầng nấc quản lý và hạn chế sự phân quyền phức tạp trong hệ thống báo cáo. Công ty vận hành dựa trên năng lực và mức độ cam kết công việc, thay vì phụ thuộc vào cấp bậc hay thâm niên. Cách tiếp cận này tạo điều kiện để các nhóm nhân sự khác nhau về độ tuổi, giới tính và chuyên môn phối hợp hiệu quả hơn.

Các hoạt động nâng cao năng lực nhân sự luôn được chú trọng. Ảnh: An An

Song song đó, Coteccons chú trọng kết nối giữa đội ngũ trẻ và các nhân sự giàu kinh nghiệm. Doanh nghiệp khuyến khích sự chia sẻ, học hỏi hai chiều và hợp tác liên thế hệ trong quá trình làm việc. Mỗi cá nhân được khuyến khích phát huy năng lực riêng trong khuôn khổ trách nhiệm chung, đồng thời kiểm soát vai trò cá nhân để hướng đến mục tiêu tập thể.

Bên cạnh cấu trúc tổ chức, Coteccons xây dựng văn hóa làm việc dựa trên tinh thần "OWN IT". Với đặc thù ngành xây dựng và hệ thống công trường trải rộng trên cả nước, doanh nghiệp áp dụng mô hình Human Resources Business Partner - đối tác kinh doanh trong lĩnh vực nhân sự để đồng hành cùng các chỉ huy trưởng và trưởng bộ phận trong quản lý nhân sự, phát triển đội ngũ. Theo đó, mỗi nhân sự, dù làm việc tại công trường hay văn phòng, đều được định hướng rõ lộ trình phát triển và được trao quyền chủ động trong công việc.

Công ty coi việc trao quyền là yếu tố quan trọng để nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết của đội ngũ. Doanh nghiệp cho rằng, khi được đặt trong môi trường phù hợp, có cơ chế hỗ trợ rõ ràng, mỗi cá nhân đều có thể phát huy năng lực và đóng góp giá trị lâu dài. Đây cũng là cách đơn vị tiếp cận quản trị nguồn nhân lực, tập trung vào việc phát triển con người thay vì chỉ tìm kiếm nhân sự sẵn có.

Coteccons chú trọng xây dựng đội ngũ kế thừa từ nguồn nhân sự nội bộ, đồng thời đầu tư phát triển nhân tài cho các thế hệ tiếp theo. Trong năm 2025, doanh nghiệp tổ chức chương trình Young Talent Program 2025 với sự hợp tác và hỗ trợ của Đại học Quốc gia TP HCM. Chương trình hướng đến việc phát hiện, đào tạo, chuẩn bị lực lượng nhân sự trẻ cho các vị trí chuyên môn và quản lý trong tương lai.

Nhân viên doanh nghiệp tham gia các hoạt động gắn kết. Ảnh: Coteccons

Song song với phát triển nhân lực, công ty triển khai chiến lược well-being thông qua việc thành lập bộ phận "The Happy Coteccons". Đơn vị này tập trung vào các hoạt động gắn kết nội bộ, chăm sóc sức khỏe tinh thần và xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Mục tiêu là nâng cao mức độ hài lòng và hiệu quả làm việc của người lao động.

Trong năm qua, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động cụ thể như chương trình Happy Coffee Truck với hơn 10.000 ly cà phê phục vụ nhân viên trên toàn quốc; ghi nhận 63 triệu giờ làm việc an toàn. Công ty còn tổ chức 13.000 giờ đào tạo về an toàn lao động; hơn 47.000 giờ đào tạo nội bộ thông qua các chương trình huấn luyện, kèm cặp và mentoring. Doanh nghiệp trao hơn 200 suất học bổng cho con em công nhân và triển khai các chương trình thực tập chuyên sâu.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc Khối hành Coteccons, cho biết việc đạt chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng hướng trong xây dựng văn hóa làm việc bền vững, lấy con người làm trọng tâm. Trước đó, công ty từng được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tiêu biểu" năm 2025. Viet Research cũng xếp Coteccons ở vị trí dẫn đầu trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành xây dựng năm 2025. Năm 2024, doanh nghiệp nhận giải Human Act Prize cho chương trình cộng đồng "Xây Tết".

Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc liên tiếp được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận phản ánh những nỗ lực dài hạn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, các kết quả này góp phần củng cố niềm tin của đối tác, khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Coteccons là doanh nghiệp xây dựng hoạt động tại Việt Nam với 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án. Công ty có hơn 3.200 nhân sự trực tiếp tham gia công tác thi công, giám sát và kiểm soát chất lượng. Ở giai đoạn cao điểm, đơn vị có thể huy động khoảng 40.000 công nhân làm việc mỗi ngày tại các công trường trên toàn quốc.

Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái Coteccons Group. Đơn vị sở hữu toàn bộ 5 công ty thành viên gồm Unicons, Covestcons, Sinh Nam, CTD Global và UG M&E. Mỗi đơn vị đảm nhiệm một mảng chuyên môn riêng trong chuỗi giá trị xây dựng, từ đó hỗ trợ triển khai các dự án theo hướng đồng bộ, kiểm soát chất lượng và hướng tới phát triển bền vững.

Great Place to Work là tổ chức toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá và phát triển văn hóa nơi làm việc. Tổ chức được thành lập năm 1992 tại Mỹ và có hơn 30 năm kinh nghiệm. Đơn vị này xây dựng cơ sở dữ liệu về trải nghiệm nhân viên dựa trên khảo sát thường niên của hơn 20 triệu người lao động tại trên 170 quốc gia.

Tại Việt Nam, Great Place to Work vừa đóng vai trò đơn vị chứng nhận, vừa là đối tác tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng văn hóa tổ chức lấy con người làm trung tâm. Thông qua dữ liệu khảo sát và các báo cáo chuyên sâu, tổ chức này hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị nhân sự, cải thiện môi trường làm việc, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hoàng Đan