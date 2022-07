Coteccons lỗ vì khoản nợ khó đòi từ Tân Hoàng Minh

Trích lập dự phòng hơn 240 tỷ đồng cho khoản nợ khó đòi từ dự án D’Capitale của Tân Hoàng Minh khiến Coteccons quý II lỗ gần 24 tỷ đồng.

Trong quý vừa qua, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) có doanh thu tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 3.280 tỷ đồng. Cộng với tiết giảm chi phí, doanh nghiệp này có lãi gộp hơn 215 tỷ đồng, tăng trên 60%. Biên lãi gộp nhích lên gần 6,6% so với mức 5,3% cùng kỳ 2021. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh tới 3,2 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi cho vay và đầu tư góp vốn.

Tuy nhiên quý II, công ty này vẫn lỗ hơn 23,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 45 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm hơn 153% do chi phí doanh nghiệp bị đội lên gần 3 lần, trong đó dự phòng nợ phải thu tăng đột biến.

Một trong những khoản khiến "ông lớn" ngành xây dựng này phải trích lập dự phòng nặng nhất là dự án D'Capitale (Hà Nội) của Công ty Ngôi sao Việt - thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Dự án đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Công tác thu hồi nợ đến nay chưa thành công nên Coteccons phải trích lập dự phòng 242 tỷ đồng cho dự án này trong quý II/2022, nâng số trích lập dự phòng lũy kế từ năm 2020 đến nay lên mức 484 tỷ đồng.

Thời gian qua, lãnh đạo Coteccons cho biết công ty phải đối mặt khó khăn, thách thức khi Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản. Vụ việc tại Tân Hoàng Minh khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị thắt chặt, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng.

Gián đoạn chuỗi cung ứng, xung đột, căng thẳng địa chính trị khiến giá nguyên, nhiên vật liệu leo thang trong nửa cuối 2021 và đầu năm nay cũng đang tiếp tục đè nặng lên các nhà thầu xây dựng nói chung. Dư âm của đại dịch còn ảnh hưởng đến sự phân bổ lao động, dẫn đến thiếu hụt nhân công tại các thành phố lớn, khiến chi phí lao động tăng cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận hơn 5.193 tỷ đồng doanh thu nhưng chỉ lãi sau thuế hơn 5,4 tỷ đồng. Doanh thu tăng không đáng kể, lợi nhuận quý II lại giảm mạnh trên 18 lần nên công ty hiện mới hoàn thành hơn một phần ba chỉ tiêu doanh thu cả năm. Quý I, doanh nghiệp này lãi 29 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch lợi nhuận 20 tỷ đồng trong năm nay.

6 tháng đầu năm, công ty thắng thầu 39 dự án với tổng giá trị xây dựng hơn 16.000 tỷ đồng và cũng bàn giao cho khách hàng 14 dự án. Ngoài ra, CTD có danh mục đầu tư ngắn hạn hơn 3.000 tỷ đồng gồm tiền gửi ngân hàng và trái phiếu nhiều kỳ hạn. Theo ban lãnh đạo, điều này cho phép công ty tăng tỷ suất lợi nhuận thu nhập tài chính bình quân và phòng ngừa rủi ro về khả năng thanh toán.

Nhận xét về ngành xây dựng, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho rằng biên lợi nhuận của ngành này đang chịu nhiều áp lực khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và lượng cung bất động sản trên thị trường nhà ở suy giảm, cũng như tác động lan tỏa từ đầu tư công chưa đạt kỳ vọng.

Tuy nhiên trong dài hạn, đơn vị này kỳ vọng tích cực vào tăng trưởng của cổ phiếu ngành xây dựng khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng và bất động sản dân cư tại Việt Nam vẫn rất lớn. Khi tiến độ đầu tư công đạt kế hoạch và các nút thắt của thị trường bất động sản được tháo gỡ, dư địa tăng trưởng của các công ty ngành xây dựng sẽ được rộng mở.

Tất Đạt