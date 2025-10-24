Hà NộiCông ty CP Bất động sản JS công bố Coteccons làm tổng thầu thi công dự án Jade Square trong sự kiện ngày 24/10 tại trung tâm hội nghị quốc tế VICC, khu đô thị Nam An Khánh.

Theo thỏa thuận, Coteccons đảm nhận mô hình tổng thầu, gồm thi công kết cấu phần thân và hoàn thiện mặt ngoài của dự án chung cư cao tầng Jade Square.

Lễ ký kết và công bố tổng thầu dự án Jade Square. Ảnh: JS

Hai bên đặt mục tiêu đưa Jade Square trở thành dự án nổi bật tại giao điểm khu Tây Hồ Tây. Ban điều hành hiện tại của dự án cũng quyết tâm triển khai và cam kết đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ của công trình.

Ông Nguyễn Hữu Quý, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản JS - đại diện chủ đầu tư - cho biết, việc lựa chọn đơn vị tổng thầu dựa trên kinh nghiệm và năng lực triển khai các dự án quy mô lớn của Coteccons. Chủ đầu tư đề cao các yêu cầu về kiểm soát an toàn lao động, tiến độ và chất lượng công trình của dự án.

Đại diện chủ đầu tư dự án Jade Square và tổng thầu Coteccons ký kết hợp tác. Ảnh: JS

Về phía Coteccons, ông Nguyễn Chí Thiện, Tổng giám đốc Coteccons Business Unit 02 khẳng định sẽ sử dụng nguồn lực tốt nhất, áp dụng hệ thống kiểm soát (QC/QA) để dự án đạt chất lượng cao cấp và hoàn thành an toàn, đúng tiến độ.

Vị này cũng đánh giá cao vị trí của Jade Square khi nằm tại khu vực chiến lược của Tây Hồ Tây. Dự án hưởng lợi khi kề cận các tuyến Metro số 2, 6 và mạng lưới giao thông huyết mạch với các tuyến đường Vành đai 2; 2,5; 3 và đại lộ Tây Thăng Long... Vị trí này không chỉ đảm bảo việc di chuyển, mà còn tạo ra tiềm năng gia tăng giá trị cho bất động sản.

Jade Square hướng đến không gian sống hiện đại, tiện nghi với loạt tiện ích như quảng trường, bể bơi nước nóng, sân pickleball, sân bóng rổ, khu thể thao ngoài trời, khối đế thương mại, phòng đa năng, phòng gym... Các khu vực như đài quan sát, kính viễn vọng, thiền - yoga, góc thư giãn, đường đá massage chân... thuộc hệ tiện ích tầng mái cũng hỗ trợ cư dân thư giãn, giải trí và cân bằng sức khỏe thân - tâm - trí.

Đại diện chủ đầu tư, tổng thầu Coteccons và 11 đơn vị phân phối cùng các khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: JS

Hợp tác giữa JS và Coteccons còn được kỳ vọng góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực, đóng góp vào sự phát triển hiện đại và bền vững của toàn khu vực Tây Hồ Tây. Ngay sau lễ ký kết, đơn vị tổng thầu Coteccons sẽ khởi động và triển khai đồng bộ các hạng mục thi công theo kế hoạch. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thiện dự án theo tiêu chuẩn cao cấp và bàn giao cho cư dân theo đúng cam kết.

Coteccons có hơn 21 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng tại Việt Nam. Ba năm liên tiếp, từ 2023 đến 2025, doanh nghiệp có mặt ở top 10 nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu do Vietnam Report công bố. Đơn vị tổng thầu này cũng chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại để tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng và đảm bảo chất lượng công trình đồng bộ, bền vững cả về mặt thẩm mỹ và kết cấu.

Song Anh