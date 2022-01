Coteccons kinh doanh dưới giá vốn

Lỗ ròng của Coteccons trong quý IV gần gấp đôi cùng kỳ, khi doanh nghiệp đầu ngành xây dựng chịu lỗ từ ngay hoạt động kinh doanh chính.

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với hoạt động kinh doanh tiếp tục lao dốc.

Ba tháng cuối năm, doanh thu của CTD chỉ đạt hơn 2.900 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm gần 30%, nhưng vẫn cao hơn doanh thu khiến đại gia ngành xây dựng lỗ gộp gần 3 tỷ đồng, lần đầu tiên kinh doanh dưới giá vốn từ khi lên sàn chứng khoán.

Hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động được tiết giảm, với chi phí quản lý giảm hơn 50% xuống 183 tỷ đồng. Dù vậy, do chịu lỗ từ ngay hoạt động kinh doanh chính, CTD chịu lỗ ròng tăng mạnh, ghi nhận 63 tỷ đồng, gần gấp đôi so với quý IV/2020.

Lũy kế cả năm, doanh thu của Coteccons giảm gần 40% xuống còn 9.087 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm phân nửa xuống 3%, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 270 tỷ đồng, so với mức 856 tỷ cùng kỳ năm 2020. Kết quả là lãi ròng năm 2021 của đại gia ngành xây dựng chỉ đạt hơn 24 tỷ đồng, với với mức 334 tỷ của năm 2020.

Theo giải trình trên báo cáo tài chính, Coteccons cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận gộp lao dốc do doanh thu mảng xây dựng trong quý IV giảm mạnh hơn 1.330 tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng cao cũng làm biên lãi gộp giảm hơn 3%.

Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, bất động sản, các lĩnh vực kinh doanh của phần lớn khác hàng Coteccons. Trong kỳ, CTD phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 111 tỷ đồng.

Minh Sơn