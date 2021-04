Coteccons khởi công dự án Le Méridien Resort & Spa Đà Nẵng

Lễ động thổ xây dựng dự án Le Méridien Resort & Spa Đà Nẵng diễn ra vào sáng 15/4 tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của đại diện IFF Holdings, Coteccons và đơn vị tư vấn giám sát 9PMP. Đây là dự án do IFF Holdings làm đơn vị phát triển và Công ty CP Xây dựng Coteccons đảm nhiệm tổng thầu thi công.

Dự án có tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Coteccons sẽ hoàn thành các hạng mục thi công bao gồm thi công kết cấu, hoàn thiện, ME để bàn giao cho chủ đầu tư với tiến độ cam kết. Đại diện doanh nghiệp khẳng định, dự án sẽ đảm bảo an toàn và chất lượng thi công tốt.

Cùng với hàng loạt các dự án có quy mô lớn đang triển khai trên khắp cả nước, Coteccons tiếp tục nhận được sự tin tưởng của đơn vị phát triển IFF Holdings với những dự án hợp tác cùng các tên tuổi có danh tiếng trên thị trường bất động sản trong nước và quốc tế. Le Méridien Resort & Spa Đà Nẵng là dự án mới nhất.

Le Méridien Đà Nẵng Resort & Spa có quy hoạch xây dựng với diện tích 12 ha, mật độ xây dựng khoảng 25%. Dự án gồm khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với 320 phòng và khu căn hộ, biệt thự thương hiệu Le Méridien Residences.

Dự án trên nằm dọc theo bãi biển Sơn Trà - Điện Ngọc và khu du lịch Non Nước Đà Nẵng, một trong những bãi biển đẹp và hấp dẫn nhất hành tinh năm 2005 do Tạp chí Forbes bình chọn. Le Méridien Đà Nẵng Resort & Spa có vị trí địa lý thuận lợi về du lịch nghỉ dưỡng, nằm ở cửa ngõ đến ba di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận gồm phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và cố đô Huế. Vị trí trên cũng gần với trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tiểu Gu