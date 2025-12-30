Coteccons hoàn thành dự án hạ tầng nghìn tỷ biển Vũng Tàu

Coteccons hoàn thiện gói thầu hạ tầng trọng điểm tại trục đường Thùy Vân biển Vũng Tàu, góp phần phát triển không gian công cộng, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy du lịch bền vững.

Sau hơn một năm thi công, ngày 19/12, dự án "Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu (cũ)" chính thức khánh thành. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng từ nguồn vốn công, được xem là dự án hạ tầng ven biển quy mô lớn, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch bền vững tại khu vực Bãi Sau.

Lãnh đạo TP HCM và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: Coteccons

Trong dự án này, Coteccons đảm nhận thi công gói thầu số 12 với tổng giá trị khoảng 485 tỷ đồng. Phạm vi công việc gồm hai hạng mục chính là cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Thùy Vân dài 3,2 km và xây dựng công viên Thùy Vân với diện tích khoảng 19,21 ha. Việc hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước các dịp lễ lớn cuối năm được đánh giá có ý nghĩa tích cực đối với hoạt động du lịch, kinh tế biển của TP HCM.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân nằm trong tổng thể chương trình đầu tư công quy mô lớn trên cả nước. Theo Bộ Xây dựng, trong dịp 19/12, cả nước ghi nhận 234 dự án, công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành, với tổng vốn đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực hạ tầng, giao thông và chỉnh trang đô thị. Trong bối cảnh đó, Coteccons xác định việc tham gia các dự án hạ tầng và đầu tư công là trách nhiệm của doanh nghiệp xây dựng đối với quá trình phát triển bền vững của quốc gia.

Diện mạo bãi sau biển Vũng Tàu sau chỉnh trang. Ảnh: Coteccons

Về quy mô, công viên Thùy Vân được triển khai theo hai khu vực. Khu cải tạo có diện tích khoảng 2,15 ha, nằm trong phạm vi công viên Bãi Sau hiện hữu, từ đường Phan Chu Trinh đến khu vực đối diện đường La Văn Cầu. Khu xây mới rộng khoảng 17,06 ha, kéo dài từ khu du lịch San Hô Xanh đến đường Nguyễn An Ninh, hình thành không gian công cộng ven biển liên tục và đồng bộ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong tổng thể dự án, các hạng mục do Coteccons thi công đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành không gian công cộng ven biển đồng bộ. Tiêu biểu gồm Trạm dịch vụ công cộng 2 (Con Sò), Trạm dịch vụ công cộng 3 (Ốc Biển) và các hạng mục mái che nghệ thuật.

Các công trình này sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi thủy tinh (GFRC) trong thiết kế và thi công. GFRC không sử dụng cát, đá, sỏi như bê tông truyền thống, giúp giảm tác động đến môi trường. Vật liệu này có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và cho phép tạo hình linh hoạt, phù hợp với các yêu cầu kiến trúc có tính thẩm mỹ, kỹ thuật cao.

Suốt quá trình triển khai, công ty tổ chức thi công theo phương án cuốn chiếu, phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn. Doanh nghiệp triển khai đồng thời nhiều hạng mục, huy động gần 1.400 kỹ sư cùng công nhân trong các giai đoạn cao điểm, cùng hệ thống thiết bị hiện đại và tổ chức thi công ba ca liên tục tại các khu vực trọng điểm. Cách tổ chức này giúp kiểm soát tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và duy trì an toàn trong điều kiện vừa thi công vừa phục vụ sinh hoạt, du lịch của thành phố.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân giúp nâng cấp hạ tầng, thể hiện định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và thân thiện với du khách. Ảnh: Coteccons

Theo ông Võ Hoàng Lâm, Phó tổng giám đốc Coteccons, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân là công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật, tổ chức thi công và an toàn. Việc hoàn thành dự án thể hiện năng lực quản trị, kiểm soát tiến độ, chất lượng của doanh nghiệp trong các dự án hạ tầng công cộng có quy mô lớn và tính chất phức hợp.

Bên cạnh dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Vũng Tàu), Coteccons hiện triển khai nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn trên cả nước. Đơn cử là các dự án như: APEC Phú Quốc, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027, cùng các hạng mục tại cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng hàng không quốc tế Gia Bình... Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc tham gia các dự án này cho thấy đơn vị đang mở rộng vai trò trong lĩnh vực hạ tầng, hướng tới mục tiêu trở thành nhà thầu chủ lực trong các công trình đầu tư công và dự án quốc gia giai đoạn tới.

Hoàng Đan