Coteccons giảm hơn 237.000 tấn CO2e nhờ quản trị vận hành xanh

Coteccons phát triển bền vững với quản trị là mũi nhọn, đồng nhất từ tư duy lãnh đạo đến công trường, nhờ đó cắt giảm hơn 237.000 tấn CO2e trong năm tài chính 2025.

Trong năm qua, doanh nghiệp sử dụng 48% thép xanh, tương đương hơn 300.169 tấn, từ các nhà cung cấp đạt chứng nhận LEED, EPD và LCA. Đồng thời, công ty đưa vào công trình hơn 41,2 triệu viên gạch XMCL (gạch không nung), chiếm 50% tổng lượng gạch sử dụng trong năm.

Song song với vật liệu, Coteccons đầu tư vào yếu tố con người và vận hành. Hơn 200 nhân sự được đào tạo về kiểm kê khí nhà kính nhằm nâng cao năng lực thực thi ESG tại công trường. Doanh nghiệp triển khai các chương trình an toàn, phúc lợi cho người lao động, ghi nhận hơn 46,5 triệu giờ làm việc an toàn tại 56 dự án và tổ chức hơn 14.000 lượt khám sức khỏe miễn phí cho công nhân... Trong giai đoạn 2022-2025, công ty cũng trồng hơn 33.000 cây bản địa nhằm phục hồi rừng đầu nguồn.

Công ty trồng 11.777 cây bản địa góp phần hồi sinh rừng đầu nguồn tại Quảng Trị, tháng 9 vừa qua. Ảnh: Coteccons

Đến nay, Coteccons có 48 dự án đạt chứng nhận LEED hoặc Lotus và hợp tác 61 nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn xanh. Doanh nghiệp tiếp tục được lựa chọn làm tổng thầu cho nhiều tập đoàn FDI như Lego, Pandora và Suntory PepsiCo, trong bối cảnh các yêu cầu về ESG ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn đối tác xây dựng.

Nhờ các hoạt động trên, Coteccons đã giảm được 237.415 tấn CO2e trong năm tài chính 2025 (tháng 7/2024 - tháng 6/2025). Đại diện công ty cho biết, những kết quả đạt được là thành quả của chiến lược phát triển bền vững được triển khai đồng bộ, từ định hướng lãnh đạo đến vận hành tại công trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp hình thành hệ thống quản trị thống nhất, minh bạch và hiệu quả trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Trong nỗ lực toàn cầu hướng đến phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), xây dựng được xem là một trong những lĩnh vực chịu áp lực lớn. Theo báo cáo do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) công bố hồi tháng 3 năm nay, ngành xây dựng chiếm tới 32% tổng năng lượng tiêu thụ và phát thải 34% lượng CO2 toàn cầu.

Doanh nghiệp thu hút các đối tác FDI như LEGO, Pandora, Suntory PepsiCo... Ảnh: Coteccons

Tại Việt Nam, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 74,3 triệu tấn CO2e trong ngành xây dựng, tương đương 13% tổng lượng phát thải cần cắt giảm. Với đặc thù tiêu thụ nhiều tài nguyên và năng lượng, đây được xem là thách thức không nhỏ, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cả công nghệ lẫn tư duy quản trị.

Trước yêu cầu này, Coteccons lựa chọn tiếp cận ESG như hướng đi chiến lược, thay vì coi giảm phát thải chỉ là yêu cầu tuân thủ. Doanh nghiệp xác định quản trị ESG là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng dài hạn. Triết lý "Future Inside You - Tương lai bên trong bạn", được tích hợp xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh, nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong việc tạo ra giá trị bền vững thông qua các quyết định và hành động cụ thể.

Công ty được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất. Ảnh: Coteccons

Để hiện thực hóa định hướng, Tiểu ban ESG của Coteccons hoạt động theo cơ chế chủ động, giám sát chặt chẽ việc triển khai các chính sách phát triển bền vững. Các sáng kiến ESG được lượng hóa, theo dõi và phản ánh đầy đủ trong hệ thống báo cáo theo chuẩn quốc tế, bảo đảm tính minh bạch, khả năng đánh giá độc lập.

Những nỗ lực đó đã giúp Coteccons được vinh danh cùng lúc tại ba giải thưởng uy tín. Tại Vietnam Listed Company Awards (VLCA) 2025, doanh nghiệp lần đầu tiên được xếp vào Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất trong nhóm vốn hóa vừa. Giải thưởng do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM tổ chức, đánh giá bởi Ban giám khảo độc lập, chấm điểm và soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu

Ngay sau đó, công ty tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI100) và Top 50 Doanh nghiệp tiên phong nâng cao quản trị công ty Việt Nam (VNCG50).

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chuỗi giải thưởng cho thấy quá trình đổi mới quản trị, nâng chuẩn minh bạch, phát triển bền vững của Coteccons trong những năm gần đây. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình ESG, đầu tư vào con người và đẩy mạnh chuyển đổi xanh trên toàn hệ thống, hướng tới xây dựng những công trình có giá trị bền vững, lâu dài cho cộng đồng, xã hội.

Hoàng Đan