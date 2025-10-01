Coteccons đặt mục tiêu doanh thu cao kỷ lục

Sau giai đoạn khó khăn khi bất động sản suy giảm, doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng Coteccons muốn đạt doanh thu kỷ lục 30.000 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp cổ đông vừa công bố, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm tài chính 2026 (tháng 7/2025-6/2026) ở mức 30.000 tỷ đồng, cao hơn 20% so với thực hiện ở niên độ tài chính trước. Nếu thành công là mức thu cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng ở mức 700 tỷ đồng, cao hơn gần 54% so với thực hiện năm trước. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2020, tương đương mức trước đại dịch.

Ban lãnh đạo cho biết tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các khách hàng trọng yếu và lĩnh vực công để tăng trưởng doanh thu. Họ cũng muốn thắng thầu nhiều dự án tại thị trường quốc tế trọng điểm để đa dạng nguồn thu trong tương lai. Công ty cũng tính cải thiện biên lợi nhuận thông qua tối ưu hóa chi phí, phát huy lợi thế cạnh tranh.

Trong buổi đối thoại cổ đông gần đây, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons, cho biết họ có kế hoạch thận trọng khi mở rộng ra nước ngoài. Doanh nghiệp này tiếp tục "theo chân" các khách hàng hiện có, song cũng cân nhắc chiến lược M&A tại thị trường quốc tế.

Hiện tại, Coteccons thi công một số nhà xưởng tại Ấn Độ và Indonesia. Doanh nghiệp này đã hoàn thành các dự án ở Myanmar, Lào và nhận thầu 3 dự án quy mô lớn tại Đài Loan (Trung Quốc). CTD cũng được cấp phép hoạt động tại Mỹ và đã có những hợp đồng đầu tiên. Ngoài ra, họ khởi động dự án ở Kazakhstan và đang hoàn tất thủ tục triển khai xây dựng tại Arab Saudi.

Năm tài chính 2025, doanh thu lũy kế 12 tháng của công ty đạt gần 24.885 tỷ đồng, tăng hơn 18%. Lợi nhuận sau thuế là 456 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước. Đây là mức lãi cao nhất của Coteccons kể từ năm 2020 - giai đoạn đại dịch và suy thoái kinh tế.

Theo báo cáo của Chứng khoán Goutai Junan Việt Nam, sau giai đoạn tái cấu trúc nội bộ và chu kỳ bất động sản gặp khó khăn, các "ngòi nổ" kinh doanh của Coteccons dần được kích hoạt trở lại trong giai đoạn 2024-2025. Nhờ đó, họ kỳ vọng CTD sớm vượt mức đỉnh doanh thu giai đoạn 2017-2018.

Động lực tăng trưởng của CTD được củng cố đa kênh, theo nhóm phân tích Chứng khoán Goutai Junan. Trước hết, bất động sản dân dụng tiếp tục hồi phục, nguồn cung cải thiện giai đoạn cuối năm nay và sang 2026. Đồng thời, FDI vào Việt Nam duy trì xu hướng tăng, thuế quan đối ứng hạ nhiệt cho thấy triển vọng mảng xây dựng khu công nghiệp tốt lên. Chiến lược trong mảng hạ tầng của công ty được củng cố nhờ trúng các dự án lớn như hai gói thầu tại sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Tuy nhiên năm ngoái, biên lợi nhuận gộp của CTD ghi nhận ở mức 2,6% - giảm 0,8% so với cùng kỳ. Tại phiên đối thoại trước đó, các cổ đông cho rằng đây là điều đáng lưu ý khi con số trên dưới kỳ vọng của họ. Ban lãnh đạo lý giải biên lợi nhuận gộp thấp hơn kỳ vọng do giá vật liệu tăng mạnh, trong bối cảnh nhiều dự án đồng loạt khởi công, nhất là mảng FDI vốn cạnh tranh gay gắt. Thêm vào đó, công ty con - Unicons chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng đã hoàn tất tái cấu trúc. Để cải thiện, Coteccons sẽ đẩy mạnh cắt giảm chi phí và tìm kiếm cơ hội ở những lĩnh vực mới có biên lợi nhuận cao hơn.

Tất Đạt