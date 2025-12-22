AustraliaCột nước cao 40 m hình thành do sóng va chạm phía trên một rạn san hô nông, được các nhà khoa học đánh giá là hiếm gặp.

Nhiếp ảnh gia Ben Allen và vận động viên lướt sóng Chris White ghi hình cột nước kỳ lạ xuất hiện cách bờ biển phía nam của Tây Australia khoảng 60 km. White lần đầu bắt gặp cột nước khoảng 10 năm trước, khi đang trở về từ một địa điểm khác. Hình dạng kỳ lạ của cột nước khiến ông ấn tượng sâu sắc và quyết tâm tìm lại. Năm ngoái, ông cùng Allen thực hiện chuyến đi và công bố video tháng này.

Cột nước phun bất thường giữa biển do sóng va chạm Cột nước phun ngoài khơi Tây Australia. Video: YouTube/Tension Movies

Sau 6 tiếng di chuyển bằng mô tô nước, vượt qua biển động và mưa, họ nhìn thấy cột nước từ xa. "Bạn sẽ thấy cột nước phun này từ cách xa hàng km, và càng đến gần thì âm thanh càng lớn", White chia sẻ. Trong khi đó, Allen nhận xét

Hiện tượng kỳ lạ này hình thành khi hai đợt sóng gặp gỡ phía trên một rạn san hô nông, tạo thành cột nước khổng lồ phun lên trời. Allen ước tính nước bắn lên cao khoảng 40 m. Ông nói: "Tôi điều khiển drone ở độ cao 40 m và bạn có thể thấy những giọt nước văng lên vượt mức đó".

Theo giáo sư Charitha Pattiaratchi từ Viện Hải dương thuộc Đại học Tây Australia, vùng nước sâu xung quanh kết hợp với điều kiện sóng phù hợp đã tạo ra cột nước phun. Pattiaratchi giải thích: "Đó là nơi nước nông được vùng nước sâu bao quanh. Về cơ bản, hai đợt sóng đến từ hai hướng khác nhau tràn qua rạn san hô và va chạm, tạo thành cột nước lớn phun lên". Ông cho biết, hiện tượng tương tự xảy ra ở nhiều bãi biển, khi những cơn sóng khác nhau va chạm và làm nước bắn lên, nhưng ở quy mô nhỏ hơn nhiều.

Arnold Van Rooijen, chuyên gia về động lực sóng tại Đại học Tây Australia, cho rằng cột nước như vậy rất hiếm gặp. "Đây là sự kết hợp độc đáo giữa địa mạo của rạn san hô và sự đối xứng của độ sâu nước", ông nhận xét.

"Tôi đã chụp ảnh rất nhiều cơn sóng, khám phá và quan sát chúng hàng giờ liền, nhưng chưa từng thấy bất cứ thứ gì tương tự. Đó thực sự là một cảnh tượng ngoạn mục", White nói thêm. Ông và Allen chưa tiết lộ vị trí chính xác của cột nước vì lý do an toàn.

Thu Thảo (Theo ABC News, Gizmodo)