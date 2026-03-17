Cột điện chằng chịt dây biến thành điểm check in

LàoMột cột điện với mạng lưới dây cáp chằng chịt tại thủ đô Vientiane (Lào) bất ngờ trở thành "điểm tham quan" lạ trên Google Maps, thu hút nhiều đánh giá 5 sao từ người dùng.

Được cộng đồng mạng gọi vui là "ngôi sao cột điện" (electric pole super star), địa điểm này hiện đạt 4,9/5 sao, gần mức điểm tuyệt đối. Trong số các đánh giá, chỉ có một tài khoản không chấm 5 sao. Một người dùng nhận xét hài hước đây có thể là "cột điện điên rồ nhất từng thấy".

Cột điện nằm tại giao lộ Setthathilath và Nokeokoummane, khu vực trung tâm Vientiane. Ngoài các đường dây điện thông thường, cột còn tập trung dày đặc nhiều dây cáp viễn thông.

Hệ thống dây điện chằng chịt vốn không phải hiếm gặp ở nhiều đô thị Đông Nam Á. Tuy nhiên, mật độ dây cáp dày đặc trên cột điện này khiến nhiều người bất ngờ.

Trong các bức ảnh được chia sẻ trên mạng, thân cột điện gần như bị phủ kín bởi lớp dây cáp màu đen, kéo dài từ trên xuống sát mặt đất. Mạng lưới dây dày đặc đến mức khó nhận ra cấu trúc cột điện bên trong, trông như thể toàn bộ cột đã được sơn đen.

Chính sự khác biệt này khiến nhiều người đánh dấu địa điểm trên Google Maps và coi đó là điểm đến cần check in thú vị.

Trên một số nền tảng mạng xã hội tại Lào, không ít bình luận mang tính hài hước xen lẫn sự ngạc nhiên trước cảnh tượng hỗn độn của hệ thống dây cáp.

"Nếu có công trình nào tóm lược hoàn hảo hình ảnh Lào hiện đại, thì đó chính là cột điện này", một tài khoản để lại bình luận.

Một tài khoản khác nhận xét chỉ "khoảng sáu sợi cáp quang thực sự hoạt động, còn lại vẫn treo ở đó vì chẳng ai buồn tháo xuống". Thậm chí, có người còn đùa rằng cột điện đặc biệt này xứng đáng được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO.

Hình ảnh "mạng nhện" dây điện cũng từng xuất hiện phổ biến trên nhiều tuyến phố ở Bangkok (Thái Lan) vài năm trước. Đáng chú ý, con đường mang tên Wireless (không dây) lại phủ kín dây điện và dây viễn thông chằng chịt.

Những bó dây treo lơ lửng ở độ cao ngang đầu người khiến việc đi lại trên vỉa hè trở nên nguy hiểm hơn. Trước thực trạng này, từ tháng 11/2017, chính quyền Bangkok triển khai kế hoạch tháo dỡ dây điện và đưa xuống hệ thống ngầm nhằm cải thiện mỹ quan đô thị.

Đường Wireless là một trong hàng chục tuyến phố nằm trong chiến dịch này, với mục tiêu giúp Bangkok an toàn hơn, đẹp hơn và giảm tình trạng mất điện.

Trước đó, năm 2016, Bill Gates từng đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp các đường dây điện chằng chịt trên một con phố ở Bangkok. Dù sau đó bức ảnh đã được xóa, sự việc vẫn góp phần thúc đẩy chính quyền Thái Lan đẩy nhanh việc dỡ bỏ các đường dây gây mất mỹ quan đô thị.

