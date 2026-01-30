Costco bị kiện vì món 'gà quay quốc dân' giá gần 5 USD

Costco, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Mỹ, đang đối mặt với vụ kiện quảng cáo sai sự thật món gà quay Kirkland Signature giá 4,99 USD nổi tiếng.

Hai phụ nữ Bianca Johnston và Anatasia Chernov tuần trước đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Quận phía Nam California, cáo buộc Costco đã quảng cáo gà quay tẩm gia vị Kirkland Signature là "không chứa chất bảo quản", trong khi thực tế sản phẩm có natri photphat và carrageenan, truyền thông Mỹ ngày 29/1 đưa tin.

Đơn kiện đính kèm ảnh bảng giá trong cửa hàng của Costco ghi món gà quay có giá 4,99 USD, cùng dòng chữ khẳng định sản phẩm "không chứa chất bảo quản, hương liệu nhân tạo, bột ngọt hay gluten".

Bảng giá món gà quay 4,99 USD trên kệ hàng của Costco, ghi rõ sản phẩm "không chứa chất bảo quản". Ảnh: Classaction.org

Tuy nhiên, trên bao bì của món gà quay, dòng mô tả về các chất natri photphat và carrageenan được in rất nhỏ, nên khách hàng dễ dàng bỏ qua.

Các nguyên đơn cho rằng Costco đã "lừa dối khách hàng một cách hệ thống để trục lợi hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm triệu USD" thông qua các quảng cáo sai sự thật món "gà quay quốc dân" được bán trên khắp đất nước và được nhiều người Mỹ ưa chuộng.

Họ cáo buộc tập đoàn bán lẻ này vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng, trong đó có luật của bang California và Washington, nơi đặt trụ sở của công ty.

Costco chưa bình luận về đơn kiện, nhưng hôm 28/1 thông báo đã bỏ cụm từ "không chất bảo quản" khỏi biển quảng cáo và website, đồng thời giải thích carrageenan và natri photphat được dùng để giữ ẩm, cải thiện kết cấu và đảm bảo chất lượng sản phẩm, đều được cơ quan an toàn thực phẩm phê duyệt.

Món gà quay tẩm gia vị Kirkland Signature được bày bán trong cửa hàng Costco. Ảnh: Costco97

Natri photphat là một chất bảo quản thường được dùng để kiểm soát độ pH, làm chậm quá trình oxy hóa và giữ độ tươi trong các sản phẩm chế biến sẵn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo tiêu thụ lượng lớn chất này có thể gây rủi ro về sức khỏe cho những người mắc bệnh thận. Trong khi đó, carrageenan là chất làm dày phổ biến được sử dụng trong bảo quản thực phẩm từ những năm 1950.

Nếu đơn kiện này trở thành vụ kiện tập thể như mong muốn của hai nguyên đơn, tất cả những người từng mua gà quay tại Costco đều có thể tham gia. Đơn kiện cũng yêu cầu Costco bồi thường thiệt hại bằng tiền, nhưng chưa nêu con số cụ thể.

Gà quay 4,99 USD là sản phẩm mang tính biểu tượng của Costco, được coi là giải pháp cho hàng triệu gia đình Mỹ bận rộn, sinh viên nghèo hoặc người về hưu. Costco duy trì giá bán này suốt từ năm 2009 đến nay bất chấp lạm phát, chấp nhận lỗ hàng chục triệu USD mỗi năm, với niềm tin rằng món "gà quay quốc dân" có thể thu hút được khách hàng tới siêu thị mua sắm.

Ngọc Anh (Theo WCNC, USAToday)