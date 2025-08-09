Cosco Shipping triển khai dịch vụ tiếp nhiên liệu xanh tại Trung Quốc

Tập đoàn Cosco Shipping vừa thực hiện thành công hoạt động tiếp nhiên liệu methanol xanh đầu tiên tại cảng Đại Liên, miền Bắc Trung Quốc.

Hoạt động tiếp nhiên liệu được thực hiện bởi China Marine Bunker (PetroChina) - công ty con của Cosco Shipping. Trong đợt này, 500 tấn methanol xanh sản xuất trong nước đã được bơm cho tàu container chạy nhiên liệu kép Cosco Shipping Yangpu - tàu đầu tiên của Trung Quốc sử dụng công nghệ methanol dual-fuel.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên cảng Đại Liên có khả năng cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu methanol xanh dạng bonded (nhiên liệu miễn thuế) cho các tàu quốc tế, đồng thời củng cố vai trò của cảng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng hải xanh tại khu vực Đông Bắc Á.

Nguồn methanol xanh được lấy hoàn toàn từ các cơ sở sản xuất lớn nhất Trung Quốc, đặt tại tỉnh Hắc Long Giang và khu tự trị Nội Mông.

Tàu Cosco Shipping Yangpu dài 366 mét, có sức chở tối đa 16.136 TEU, chủ yếu hoạt động trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương.

Theo Cosco Shipping, sau các hoạt động tiếp nhiên liệu methanol tại ba cảng trọng điểm - Đại Liên (miền Bắc), Dương Sơn - Thượng Hải (miền Đông) và Dương Phố - Hải Nam (miền Nam), mạng lưới cung ứng methanol xanh nội địa đã được hình thành, trải dài từ Bắc tới Nam Trung Quốc. Đây là nền tảng quan trọng cho chiến lược giảm phát thải dài hạn của tập đoàn, đồng thời cung cấp giải pháp bền vững cho ngành vận tải biển toàn cầu.

Ngọc Minh ( theo Seatrade Maritime News)