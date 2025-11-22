Cosco Shipping Ports tăng 5,6% sản lượng container 9 tháng

Hãng khai thác cảng biển Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng ổn định tại cảng trong và ngoài nước ba quý đầu năm.

Theo báo cáo của Cosco Shipping Ports, tổng sản lượng container thông qua hệ thống cảng của tập đoàn đạt 113,23 triệu TEU, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các cảng do tập đoàn nắm quyền kiểm soát đạt 25 triệu TEU (tăng 2%), chiếm 22,1% tổng sản lượng; các cảng liên doanh hoặc không kiểm soát đạt 88 triệu TEU (tăng 6,7%), chiếm 77,9%.

Một phần cảng vận chuyển Cosco. Ảnh: Cosco Shipping Ports

Riêng trong quý III, sản lượng container tại các cảng trong Trung Quốc tăng 3,1%, chiếm 75,7% tổng lưu lượng của tập đoàn, trong khi các cảng quốc tế tăng 7,6%.

Cosco Shipping Ports cho biết, dù kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi chính sách thương mại và thuế quan đơn phương, hoạt động thương mại thế giới vẫn thể hiện khả năng phục hồi. Theo Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này trong 9 tháng đầu năm đạt 33,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 4% so với cùng kỳ.

"Tận dụng mạng lưới cảng toàn cầu cùng chiến lược thương hiệu kép với công ty mẹ và liên minh Ocean Alliance, Cosco Shipping Ports đã chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, ứng phó biến động bên ngoài bằng sự phát triển ổn định nội tại", đại diện tập đoàn cho biết.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2025 đạt 2,4%, cao hơn mức 0,9% dự báo trước đó, song năm 2026 có thể giảm xuống 0,5%, đặt ra nhiều thách thức cho ngành vận tải biển.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)