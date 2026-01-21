Cosco Shipping đặt đóng 12 tàu container chạy LNG

Hãng tàu Trung Quốc Cosco Shipping đặt đóng 12 tàu container sức chở 18.000 TEU sử dụng nhiên liệu kép LNG, dự kiến bàn giao giai đoạn 2028-2029.

Cosco Shipping Holdings cho biết đã ký hợp đồng với Jiangnan Shipyard để đóng mới 12 tàu container nhiên liệu kép LNG, mỗi tàu trị giá khoảng 1,4 tỷ nhân dân tệ (200 triệu USD). Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa đội tàu của tập đoàn.

Theo Cosco Shipping, thương vụ đóng tàu này giúp doanh nghiệp tăng dần năng lực đội tàu, hướng tới phát triển cân bằng, dài hạn, đồng thời củng cố vị thế trong ngành vận tải container toàn cầu, phù hợp với chiến lược phát triển chung của mảng vận tải container.

Tàu Cosco Shipping. Ảnh: Cosco Shipping

Dòng tàu 18.000 TEU mang tên "Kun" (Kun-18N) do Jiangnan Shipyard tự nghiên cứu, thiết kế, sử dụng LNG làm nhiên liệu chính. Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt trình độ tiên tiến trong nước, với ưu điểm hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, đáp ứng mục tiêu giảm phát thải carbon của đội tàu Cosco Shipping trong các chu kỳ khai thác tiếp theo.

Sau khi bàn giao, các tàu mới dự kiến được khai thác trên các tuyến Đông - Tây, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu cấu trúc chi phí trên các tuyến này và tăng cường năng lực cạnh tranh cốt lõi của Cosco Shipping tại các thị trường trọng điểm.

Trước đó, Jiangnan Shipyard đã đóng và bàn giao cho Cosco Shipping Group 12 tàu container 5.100 TEU, 8 tàu 4.700 TEU và 6 tàu 21.000 TEU.

Cosco Shipping Holdings là doanh nghiệp vận tải container Trung Quốc, thành lập năm 2016 sau khi hợp nhất mảng vận tải container của China Cosco và China Shipping. Công ty niêm yết tại Thượng Hải và Hong Kong, hoạt động trong các lĩnh vực vận tải container, logistics, khai thác cảng và dịch vụ chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp sở hữu và khai thác đội tàu container quy mô lớn, mạng lưới tuyến phủ khắp các tuyến Đông - Tây và nội Á, giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược mở rộng hiện diện toàn cầu của Tập đoàn Cosco Shipping.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)