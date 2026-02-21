Corvus Robotics ra mắt drone kiểm kê tự động cho kho lạnh

Hệ thống Corvus One for Cold Chain cho phép kiểm kê tồn kho chính xác, liên tục trong kho đông, hoạt động ổn định ở nhiệt độ xuống -20 độ F.

Corvus Robotics vừa giới thiệu Corvus One for Cold Chain, hệ thống quản lý tồn kho tự động bằng drone được thiết kế chuyên biệt cho môi trường kho lạnh và kho đông sâu - những không gian vốn được xem là "vùng cấm" đối với nhiều giải pháp tự động hóa.

Theo doanh nghiệp này, Corvus One for Cold Chain có thể vận hành liên tục trong điều kiện nhiệt độ từ -20 độ F (khoảng - 6,7 độ C) đến mức nhiệt độ môi trường bình thường, bất chấp các yếu tố khắc nghiệt như sương giá, hiện tượng ngưng tụ, luồng gió mạnh hay sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhờ đó, hệ thống cung cấp dữ liệu kiểm kê tồn kho thường xuyên và chính xác mà không cần sự can thiệp của con người.

Drone tự động của Corvus Robotics thực hiện quét và kiểm kê hàng hóa trong kho, giúp doanh nghiệp theo dõi tồn kho chính xác mà không cần sự can thiệp của con người. Ảnh: Corvus Robotics

Bà Jackie Wu, CEO Corvus Robotics, cho biết việc duy trì hoạt động của các hệ thống bay tự động trong kho đông là một thách thức kỹ thuật lớn mà phần lớn nền tảng robot hiện nay không được thiết kế để xử lý. Với Corvus One for Cold Chain, doanh nghiệp đã phải tái cấu trúc toàn diện các yếu tố cốt lõi như quản lý nhiệt, hệ thống cảm biến, độ ổn định bay và khả năng nhận diện trên thiết bị, nhằm đảm bảo drone vẫn giữ được tính tự chủ và độ chính xác trong môi trường có sương giá, lóa sáng, luồng không khí phức tạp và biên độ nhiệt lớn. Kết quả là một hệ thống có thể vận hành ổn định tại những khu vực trước đây thường "đánh bại" các giải pháp tự động hóa.

Corvus Robotics cho biết hệ thống vẫn duy trì đầy đủ khả năng bay và quét dữ liệu trong điều kiện dưới 0 độ C nhờ sử dụng máy quét mã vạch công nghiệp, cho phép kiểm soát chính xác tiêu cự và độ phơi sáng. Đồng thời, Corvus One for Cold Chain có khả năng tự thích ứng với từng kho cụ thể để đảm bảo khả năng đọc mã vạch ngay cả khi bề mặt bị phủ sương hoặc gặp hiện tượng chói, đồng thời tự động ổn định chuyến bay khi môi trường có luồng gió mạnh.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống không yêu cầu Wi-Fi, mốc định vị, thay đổi hệ thống chiếu sáng hay sử dụng mã vạch đặc biệt. Drone có thể hoạt động tự động trong các ca làm việc đang diễn ra, thích ứng với luồng gió từ quạt công nghiệp hoặc hoạt động đóng mở cửa kho. Nhờ cơ chế quản lý pin và tình trạng thiết bị tự động theo mô hình Robots-as-a-Service của Corvus Robotics, hệ thống có thể duy trì thời gian hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu kiểm kê tồn kho trong chuỗi cung ứng kho lạnh quy mô lớn.

Corvus Robotics là công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ, chuyên phát triển các hệ thống drone tự động ứng dụng trong quản lý tồn kho và logistics. Doanh nghiệp sử dụng robot bay tự hành kết hợp trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để kiểm kê hàng hóa chính xác, liên tục trong kho mà không cần hạ tầng bổ trợ phức tạp.

Như Ý (Theo Food Logistics)