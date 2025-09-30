Corsair Vanguard Pro 96 - bàn phím cơ dùng switch từ tính giá 6 triệu đồng

Vanguard là dòng bàn phím cơ ra mắt tuần trước cùng với model thấp hơn là Vanguard 96) của hãng phụ kiện Mỹ Corsair, thuộc phân khúc cao cấp. Không chỉ game thủ, sản phẩm hướng đến đa dạng người dùng, những người cần phục vụ cho cả chơi game và công việc như làm đồ họa, người phát trực tiếp (streamer), nhà sáng tạo nội dung...

Vanguard Pro 96 không có nhiều phụ kiện ngoài tấm kê tay, dụng cụ tháo phím, dây dẫn USB-A to USB-C cùng sách hướng dẫn. Dù có layout 96% - kiểu bố cục dung hòa giữa bàn phím full-size (100%) truyền thống và tenkeyless (TKL - bàn phím cỡ 87% hay 80%), người dùng vẫn có đủ dãy phím số (numpad) và phím mũi tên bên cạnh các phím chức năng. Bàn phím dài 38,8 cm, rộng 14,1 cm và cao 4,3 cm. Theo nhà sản xuất, kích thước sản phẩm giảm khoảng 20-25% so với bàn phím full-size, giúp tiết kiệm diện tích mặt bàn, qua đó thêm không gian để di chuột.