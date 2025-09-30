Corsair Vanguard Pro 96 - bàn phím cơ dùng switch từ tính giá 6 triệu đồng

Vanguard là dòng bàn phím cơ ra mắt tuần trước cùng với model thấp hơn là Vanguard 96) của hãng phụ kiện Mỹ Corsair, thuộc phân khúc cao cấp. Không chỉ game thủ, sản phẩm hướng đến đa dạng người dùng, những người cần phục vụ cho cả chơi game và công việc như làm đồ họa, người phát trực tiếp (streamer), nhà sáng tạo nội dung...
Vanguard Pro 96 không có nhiều phụ kiện ngoài tấm kê tay, dụng cụ tháo phím, dây dẫn USB-A to USB-C cùng sách hướng dẫn. Dù có layout 96% - kiểu bố cục dung hòa giữa bàn phím full-size (100%) truyền thống và tenkeyless (TKL - bàn phím cỡ 87% hay 80%), người dùng vẫn có đủ dãy phím số (numpad) và phím mũi tên bên cạnh các phím chức năng. Bàn phím dài 38,8 cm, rộng 14,1 cm và cao 4,3 cm. Theo nhà sản xuất, kích thước sản phẩm giảm khoảng 20-25% so với bàn phím full-size, giúp tiết kiệm diện tích mặt bàn, qua đó thêm không gian để di chuột.
Ở phía bên trái, Corsair bổ sung cụm phím macro (từ G1 đến G5) chuyên dụng cho phép người dùng gán lệnh nhanh hoặc macro phức tạp, bên cạnh phím kích hoạt nhanh chế độ tốc độ cao Game Mode. Đây được xem là điểm cộng khi nhiều bàn phím cùng phân khúc thường loại bỏ cụm phím này để tiết kiệm diện tích.
Khung của bàn phím kết hợp nhựa cứng với tấm plate kim loại bên trong, mang lại cảm giác chắc chắn. Corsair tích hợp nhiều lớp foam giảm âm bên trong giúp âm thanh phát ra khá dày, êm khi gõ, không có cảm giác "rỗng" như nhiều bàn phím cơ gaming truyền thống. Dù vậy, chất liệu nhựa bên ngoài chưa thực sự mang lại cảm giác cao cấp, nhất là khi thiết bị có giá bán ở phân khúc 6 triệu đồng.
Vanguard Pro 96 sử dụng switch từ tính MGX Hyperdrive Magnetic Switch. Khác với switch cơ học truyền thống dựa vào tiếp điểm vật lý, switch từ tính sử dụng cảm biến Hall-Effect để phát hiện độ sâu nhấn. Ưu điểm của công nghệ này là tốc độ phản hồi rất cao, phù hợp cho game thủ trong các trò chơi tiết tấu nhanh, cũng như tùy chỉnh linh hoạt khi có thể đặt độ nhạy (actuation point) của từng phím từ 0,1 mm (chạm nhẹ đã kích hoạt) đến 4 mm (nhấn sâu mới kích hoạt). Tần số quét trên switch đạt 8.000 Hz, là một trong những phím cơ có tần số quét cao nhất hiện nay bên cạnh các mẫu cao cấp như Lemokey L5 HE 8K, NuPhy Halo65 HE RGB Hotswap 8K hay Wooting 80HE Rapid Trigger.
Bên cạnh đó, bàn phím cũng có mặt của Rapid Trigger và Multi-Actuation vốn được cộng đồng game thủ quan tâm thời gian qua. Rapid Trigger cho phép phím ghi nhận hành động và reset ngay khi nhả, không cần quay về điểm cố định như switch cơ, giúp thao tác nhấn nhả liên tục mượt và nhanh hơn hẳn. Với Multi-Actuation, người dùng có thể gán một phím cho nhiều hành động tùy vào độ sâu lực nhấn, chẳng hạn nhấn nhẹ phím Space để đi bộ, nhấn sâu để nhảy; hoặc trong phần mềm, nhấn nhẹ để mở cửa sổ nhỏ, nhấn sâu để mở toàn màn hình.
Corsair cho phép người dùng tháo lắp nhanh switch thay vì phải hàn PCB như phím cơ thông thường. Socket của Vanguard Pro 96 hỗ trợ cả switch cơ 3 pin và 5 pin phổ biến, tức nếu không switch từ tính, người dùng có thể đổi sang Cherry, Gateron hoặc Akko dễ dàng.
Thực tế cho thấy, phím cho trải nghiệm gõ tổng thể tốt, êm ái thay vì ồn như phím cơ thông thường và cũng không cần dùng nhiều lực nhấn. Với một số game bắn súng, tốc độ phản hồi gần như ngay lập tức. Việc cài đặt phím khá dễ dàng. Dù vậy, bàn phím khá cao nên sử dụng lâu gây cảm giác mỏi, cần thêm kê tay.
Trong khi đó, nếu được trang bị một Stream Deck vật lý, như trên đây là mẫu Stream Deck Neo, bàn phím có tính tương thích rất cao, có thể kích hoạt nhanh và hoạt động chính xác.
Corsair Vanguard Pro 96 có giá 6,090 triệu đồng, chủ yếu cạnh tranh với các mẫu phím cơ có dây đến từ Razer như Huntsman V3 Pro (cùng mức giá) hay Huntsman V2 Linear Optical Switch (6,3 triệu đồng). Ở phân khúc phím cơ không dây giá 6 triệu đồng, sản phẩm có nhiều đối thủ hơn, như Keychron Q5M-M4 Carbon (5,4 triệu đồng), Machenike KT84-B84W, Asus Rog Azoth (cùng 5,9 triệu đồng).
Thực tế, bàn phím của Corsair phù hợp game thủ chuyên nghiệp, người muốn trải nghiệm công nghệ mới, tìm kiếm tốc độ phản hồi cao, nhiều tính năng tùy chỉnh và đặc biệt là hỗ trợ cho livestream. Ngược lại, nếu nhu cầu bàn phím cơ cao cấp để gõ văn bản hoặc chơi game thông thường, những sản phẩm truyền thống với build kim loại chắc chắn, switch cơ truyền thống có thể phù hợp hơn.
Bảo Lâm