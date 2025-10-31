Novablade Pro không có cần gạt như thiết bị truyền thống, chuyên dụng cho các game đối kháng cùng hệ thống đèn RGB bắt mắt nhưng giá cao 249 USD.

Corsair Novablade Pro - Bộ điều khiển game không cần gạt Corsair Novablade Pro. Video: Trường Giang - Hoài Anh

Thiết bị chơi game lạ mắt mới của Corsair giống bàn phím rút gọn với hệ thống 15 nút bấm, được thiết kế để đặt trên bàn thay vì cầm trên tay. Sản phẩm tương thích với hệ máy PlayStation 5, PlayStation 4, PC và hướng tới các tựa game đối kháng nổi tiếng.

Mọi chuyển động và thao tác đều có thể được lập trình bằng bất kỳ nút bấm nào trên Novablade Pro. Việc nhấn nút nhanh hơn trên tay cầm và tư thế đặt tay thoải mái trong thời gian dài mang lại lợi thế lớn cho người chơi game đối kháng. Các phím sử dụng switch MGX Hyperdrive của Corsair với khoảng cách nhấn tùy chỉnh 0,1-4 mm.

Novablade Pro có hệ thống đèn nền và đèn xung quanh RGB bắt mắt, có thể điều chỉnh hiệu ứng bằng phần mềm. Thời lượng pin là 40 tiếng khi bật đèn hoặc 200 tiếng nếu tắt. Người dùng có thể chọn kết nối qua Bluetooth, có dây hoặc đầu thu 2,4 GHz với độ trễ thấp.

Sản phẩm của Corsair có giá 250 USD, khá cao khi so với các tay cầm truyền thống như của PlayStation 5 khoảng 70-100 USD.

Hoài Anh