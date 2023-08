"Trước đây nhiều người hay nói xe Toyota nghèo option, nhưng khái niệm đó giờ không đúng nữa. Khi so sánh với các mẫu cùng phân khúc, Corolla Altis thậm chí còn vượt trội hơn", Hữu Huy chia sẻ về lý do chọn mẫu sedan cỡ C. "Trên phiên bản của mình đầy đủ kết nối giải trí, thậm chí có màn hình thông tin trên kính lái HUD, rèm che nắng riêng cho hàng ghế sau và gói an toàn TSS gồm hàng loạt công nghệ cao cấp".

Bãi Đông, thuộc bán đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là điểm đến trong chuyến nghỉ hè cuối tuần vừa rồi của gia đình Huy. Trên quãng đường di chuyển hơn 200 km từ Hà Nội, anh cho biết hàng loạt công nghệ trên Altis hybrid đã mang đến trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng, thoải mái cho cả gia đình.