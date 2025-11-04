Coolmate mở ba chiến lược tăng tốc sau vòng gọi vốn Series C

Coolmate hoàn tất vòng gọi vốn Series C, mở ra ba chiến lược: thêm dòng sản phẩm nữ (Go Women), mở rộng kênh phân phối (Go Offline) và vươn ra quốc tế (Go Global).

Vòng gọi vốn này do Vertex Growth Fund dẫn dắt, cùng sự tham gia của Cool Japan Fund, YoungOne CVC và các nhà đầu tư hiện hữu, gồm: Vertex Ventures SEA & India, Kairous Capital. Trong đó, Vertex Growth Fund là quỹ đầu tư tăng trưởng trực thuộc Vertex Holdings, công ty con của tập đoàn đầu tư toàn cầu Temasek; Cool Japan Fund được chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn và YoungOne CVC là nhánh đầu tư mạo hiểm của tập đoàn Youngone, một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trang phục thể thao, ngoài trời.

"Coolmate thành lập với niềm tin Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu, được thiết kế và sản xuất với niềm tự hào dân tộc. Khoản đầu tư này giúp chúng tôi thực hiện hoá niềm tin đó, mở rộng sang thị trường mới và tiếp tục xây dựng thương hiệu đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo của Việt Nam", ông Phạm Chí Nhu, CEO kiêm nhà sáng lập Coolmate.

Ông James Lee - Tổng giám đốc Quỹ Vertex Growth Fund cũng chia sẻ, Coolmate là minh chứng cho thế hệ thương hiệu tiêu dùng mới của Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số, sở hữu mô hình tích hợp dọc và mang khát vọng vươn ra toàn cầu. Tư duy vận hành kỷ luật cùng năng lực đổi mới sản phẩm đã giúp doanh nghiệp đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng quy mô.

"Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Coolmate trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn trở thành thương hiệu phong cách sống hiệu năng hàng đầu, từ Việt Nam ra thế giới", ông nói thêm.

Trong tháng 3, Coolmate đã ra mắt dòng sản phẩm đồ thể thao nữ. Thương hiệu đánh giá đây là bước chuyển mình chiến lược khi mảng đồ thể thao nữ được dự báo tăng trưởng nhanh bậc nhất Việt Nam. Coolmate đặt mục tiêu trong năm 2030, mảng này sẽ trở thành nhóm sản phẩm dẫn dắt tăng trưởng, góp phần mở rộng từ nhãn hàng của đàn ông sang thương hiệu thể thao dành cho tất cả đối tượng khách hàng, với mục tiêu 40% doanh thu đến từ phân khúc nữ giới.

Coolmate ra mắt sản phẩm thể thao nữ vào tháng 3. Ảnh: Coolmate

Với chiến lược thứ hai, Coolmate dự kiến mở cửa hàng vật lý vào tháng 12, dựa trên hiểu biết nhu cầu trải nghiệm sản phẩm thực tế của khách hàng. Tại đây, người mua có thể cảm nhận rõ hơn giá trị của chất lượng Việt Nam qua thiết kế, công năng và chi tiết sản phẩm. Coolmate đặt mục tiêu đến năm 2030, mảng bán lẻ trực tiếp sẽ đóng góp 40% tổng doanh thu, trở thành trụ cột quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu thời trang Việt bền vững và khác biệt.

Năm nay, Coolmate cũng ghi dấu tại Amazon (Mỹ) với sản phẩm tất thể thao đạt danh hiệu Best Seller sau vài tháng, hơn 25.000 đơn hàng mỗi tháng. Thành tích này là nền tảng để mở rộng ra tại Mỹ và các quốc gia khác, trong đó trọng tâm là khu vực Đông Nam Á, mục tiêu 50% doanh thu quốc tế vào năm 2030.

Sản phẩm tất nữ của Coolmate trên Amazon. Ảnh: Coolmate

Theo đại diện thương hiệu, trong một thị trường startup nhiều biến động, Coolmate lựa chọn tăng trưởng bằng giá trị thực dựa trên năm trụ cột chiến lược: khả năng cung ứng và sản xuất vượt trội tại Việt Nam; năng lực làm sản phẩm công năng cao và đổi mới; thương hiệu năng động, gắn kết cao với khách hàng; đội ngũ nhân sự Việt trẻ hoài bão; ứng dụng công nghệ toàn diện, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong sản xuất và vận hành để nâng cao hiệu suất và hiệu quả kinh doanh.

"Năm trụ cột này tạo nên năng lực cốt lõi khiến Coolmate khác biệt và được các nhà đầu tư quốc tế đặt niềm tin bền bỉ qua nhiều vòng gọi vốn liên tiếp", vị đại diện khẳng định.

Ra đời năm 2019 với mô hình bán hàng trực tiếp thông qua nền tảng thương mại điện tử (Online D2C) tiên phong của Việt Nam,, Coolmate xây dựng chuỗi cung ứng nội địa, ứng dụng công nghệ để mang lại sản phẩm chất lượng cao, giá dễ tiếp cận và dịch vụ vượt trội cho người Việt. Sau hơn 6 năm, hơn 5 triệu đơn hàng được giao tới tay khách hàng, minh chứng cho giá trị thật mà một thương hiệu trẻ Việt Nam có thể tạo ra.

