Coocaa ra mắt TV khung tranh QD MiniLED L85

Coocaa chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên ra mắt TV ốp tường nghệ thuật QD Mini LED L85 - Ultra Matte Screen, dòng TV khung tranh kích thước 100 inch.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Coocaa Gala Dinner, tổ chức tại TP HCM, khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong hành trình phát triển toàn cầu của thương hiệu.

Coocaa Gala Dinner được thiết kế theo concept phòng tranh tại gia, tái hiện sự giao thoa giữa ánh sáng, nghệ thuật thị giác và công nghệ hiển thị. Không gian sự kiện như một phòng triển lãm tại gia, nơi hiệu ứng ánh sáng, visual art và công nghệ được sắp đặt đồng bộ, tạo trải nghiệm thị giác liền mạch cho khách mời.

Điểm nhấn của đêm gala là các màn trình diễn nghệ thuật ứng dụng công nghệ, tái hiện những tác phẩm kinh điển của Van Gogh, Monet bằng ngôn ngữ hiển thị đương đại, qua đó thể hiện định hướng kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật mà Coocaa theo đuổi.

Coocaa đi từ công nghệ hiển thị đến thẩm mỹ không gian sống. Ảnh: Coocaa

Cụ thể, dòng TV khung tranh L85 phát triển theo triết lý này. Sản phẩm có thiết kế mỏng, ốp sát tường như một bức tranh, hướng tới nhóm người dùng coi trọng thẩm mỹ, mong muốn thiết bị công nghệ hòa hợp với không gian sống thay vì trở thành một khối thiết bị tách biệt.

"Nghệ thuật không còn bị giới hạn trong bảo tàng. Với Coocaa, mỗi ngôi nhà đều có thể trở thành một phòng triển lãm tại gia", đại diện thương hiệu chia sẻ. Cũng theo nhãn hàng, TV hiện đại không chỉ đóng vai trò màn hình hiển thị, mà còn là điểm nhấn thẩm mỹ, phản ánh cá tính và phong cách sống của gia chủ, đúng với tinh thần "điểm tô tổ ấm".

Frame TV L85 - lựa chọn dành cho người dùng yêu nghệ thuật và công nghệ. Ảnh: Coocaa

Frame TV L85 nổi bật với màn hình QD Mini LED 4K và công nghệ Ultra Matte Screen đa tầng, giúp giảm phản xạ ánh sáng, hạn chế bám vân tay và duy trì chất lượng hiển thị ổn định cho cả nội dung điện ảnh lẫn tác phẩm nghệ thuật.

Sản phẩm sở hữu hơn 4.000 mini-LED, hơn 1.000 vùng local dimming cùng công nghệ bảo vệ màu Silicat (SiO2) cho độ tương phản cao và độ bền màu đến 10 năm. Chip xử lý S AI+ tiếp tục tối ưu hình ảnh theo thời gian thực, đảm bảo chất lượng hiển thị ổn định trong nhiều ngữ cảnh sử dụng.

Gala Dinner có sự tham gia của loạt gương mặt từ Miss Cosmo như Mook, Tata, Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Cẩm Ly... góp phần tạo nên không khí kết nối giữa công nghệ, nghệ thuật và phong cách sống, đồng thời mang đến nhiều khoảnh khắc check-in nổi bật trong không gian sự kiện. Ảnh: Coocaa

Không chỉ là thiết bị giải trí, Frame TV L85 còn là khung tranh kỹ thuật số với chế độ Art Time 2.0, cho phép truy cập hơn 300 tác phẩm nghệ thuật miễn phí. Kết hợp AI Painting và khả năng hiển thị linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày, sản phẩm thể hiện rõ định hướng "Sống nghệ" mà thương hiệu theo đuổi.

Về nghe nhìn, TV hỗ trợ Dolby Atmos với loa bass tái tạo dải trầm xuống đến 45Hz, đáp ứng nhu cầu xem phim tại gia. Các tiện ích như tần số quét 144Hz, HDMI 2.1, Game Hub, hệ điều hành Google TV cùng bộ tính năng bảo vệ được tích hợp, phục vụ nhu cầu giải trí, chơi game và sử dụng dài hạn.

Sự kiện còn trưng bày nhiều sản phẩm khác trong hệ sinh thái Coocaa. Ảnh: Coocaa

Bên cạnh dòng Frame TV L85, sự kiện còn trưng bày nhiều sản phẩm khác trong hệ sinh thái Coocaa như Frame TV 55 inch, các dòng QLED TV, TV xách tay, TV thông minh và điều hòa không khí, sản phẩm chiến lược thứ hai mà hãng giới thiệu tại thị trường Việt Nam, cho phép khách mời trực tiếp trải nghiệm tại các khu trưng bày.

Thế Đan