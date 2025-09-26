Coocaa kỷ niệm ba năm dẫn đầu TikTok Shop bằng chuỗi livestream tri ân

Thương hiệu tổ chức Mega Livestream "Ngày hội thương hiệu Coocaa" từ 25 - 27/9, mang đến cho người dùng chuỗi hoạt động mua sắm giải trí cùng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Chuỗi sự kiện có nhiều hoạt động tương tác như karaoke cùng KOL, minigame, vòng quay may mắn. Người tham gia còn có cơ hội nhận quà tặng giá trị như tivi Coocaa, đồ gia dụng Bear, cùng nhiều ưu đãi trong khung giờ "vàng".

Coocaa Tivi Y84 hướng đến trải nghiệm giải trí thông minh, tiện ích cho gia đình. Ảnh: Coocaa

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trên TikTok như Call Me Duy, Angela Phương Trinh, Kim Nhã, Bé Duy, Tuấn Ngọc... Họ đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ, làm đẹp đến lifestyle và gia đình, giúp nhãn hàng tiếp cận đa dạng nhóm khán giả.

Theo đại diện thương hiệu, sự kiện lần này được thiết kế với tinh thần "celebration" (bữa tiệc ăn mừng). Coocaa mong muốn biến hoạt động livestream thành sự kiện giải trí trực tuyến đáng mong chờ, nơi giới trẻ và các gia đình yêu thích công nghệ, mua sắm online có thể cùng tận hưởng không khí sôi động.

Coocaa Tivi S3U+ có thiết kế nhỏ gọn với các nhiều tính năng cho đa thế hệ. Ảnh: Coocaa

Điểm nhấn của chương trình là hàng trăm voucher giảm giá từ 250.000 đến 1,4 triệu đồng; hàng trăm phần quà giveaway với tổng giá trị đến 100 triệu đồng; cùng loạt deal có tổng giá trị đến 300 triệu đồng, chỉ xuất hiện trong Mega Livestream của Coocaa.

Ngoài thúc đẩy doanh số, thương hiệu hướng đến lan tỏa cảm hứng sống. Thông điệp "dẫn đầu sống nghệ" được nhấn mạnh xuyên suốt, khẳng định thương hiệu thành công nhờ am hiểu người dùng và không ngừng sáng tạo trong cách tiếp cận. "Tivi vì thế không chỉ là thiết bị giải trí, mà còn là sự kết nối và thư giãn trong gia đình", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Theo dữ liệu từ TikTok Shop, Coocaa liên tục dẫn đầu ngành hàng tivi giai đoạn 2022 - 2024 về lượng sản phẩm bán ra và mức độ quan tâm từ người tiêu dùng. Thành tích này phản ánh nỗ lực của thương hiệu trong việc kết hợp thương mại điện tử với giải trí số, đồng thời cho thấy tivi Coocaa ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống của các gia đình trẻ.

Coocaa Tivi khung tranh LN7000G không chỉ là một chiếc TV, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật nâng tầm không gian sống. Ảnh: Coocaa

Không chỉ dừng lại ở vai trò thiết bị công nghệ, tivi Coocaa định vị trở thành trung tâm giải trí của gia đình hiện đại. Đây cũng là yếu tố giúp thương hiệu duy trì sức hút, trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng suốt ba năm trên TikTok Shop.

Thế Đan