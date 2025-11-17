Continental GT Supersports - mẫu Bentley nhẹ nhất

Continental GT Supersports được Bentley sản xuất giới hạn 500 chiếc, dùng động cơ V8 và dẫn động cầu sau, trọng lượng dưới 2.000 kg.

Bentley vừa giới thiệu Continental GT Supersports, mẫu xe đánh dấu sự chuyển hướng của hãng sang trải nghiệm lái thuần chất trong dòng grand tourer. Xe loại bỏ hoàn toàn hệ thống hybrid để dùng động cơ V8 tăng áp kép, dẫn động cầu sau, là lần đầu tiên hệ truyền động này được áp dụng trên một mẫu Continental thương mại.

Dự án có tên nội bộ "Project Mildred", được phát triển với mục tiêu tạo ra một chiếc Continental GT dẫn động cầu sau trọng lượng dưới 2.000 kg. Ban đầu chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm trên đường đua, nhưng sau khi cho kết quả tốt, dự án được phê duyệt để đưa vào sản xuất. Thời điểm ra mắt cũng trùng với kỷ niệm 100 năm mẫu Super Sports đầu tiên (1925).

Ngoại thất nổi bật với cản trước mới có khe làm mát và các cánh hướng gió, ốp sườn đồng bộ, cản sau có các khe thoát khí và cánh gió kiểu đuôi vịt. Xe dùng lưới tản nhiệt cắt laser và bộ khuếch tán khí lớn hơn. Gói khí động học mới tạo thêm 300 kg lực ép xuống so với Continental GT Speed.

Khoang lái có hai ghế thể thao trọng lượng nhẹ, chỉnh điện 11 hướng và có sưởi. Nội thất dùng các chi tiết ốp carbon hoặc nhôm, thêu logo Supersports và gắn bảng số thứ tự. Khách hàng có thể tùy biến thêm qua bộ phận chuyên cá nhân hóa Mulliner.

Continental GT Supersports trang bị động cơ V8 4.0 tăng áp kép, công suất 657 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm. Thông số này thấp hơn Continental GT Speed do không còn hệ truyền động hybrid, nhưng Bentley cho biết mẫu xe tập trung vào độ phản hồi và cảm giác lái.

Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây, tốc độ tối đa 310 km/h. Sức mạnh truyền tới cầu sau qua hộp số ly hợp kép 8 cấp ZF, kết hợp vi sai chống trượt điện tử, đánh lái bánh sau và hệ thống phân bổ mô-men xoắn. Khung gầm, hệ thống treo, tay lái và hệ thống điện tử đều được tinh chỉnh riêng.

Ngoài ra, Supersports được nâng cấp khí động học, trang bị vành gia cố 22 inch hợp tác cùng Manthey Racing, phanh gốm carbon 440 mm phía trước và ống xả titan Akrapovic. Lốp Pirelli P-Zero tiêu chuẩn có thể thay bằng tùy chọn hiệu năng cao Trofeo RS.

Ngoài việc loại bỏ hệ truyền động hybrid và dẫn động 4 bánh, Bentley cũng đã cắt bớt hàng ghế sau, giảm vật liệu cách âm, dùng nóc carbon và giản lược một số công nghệ hỗ trợ lái nhằm giảm trọng lượng xe xuống dưới 2.000 kg. Đây là mẫu Continental GT nhẹ nhất và cũng là mẫu Bentley nhẹ nhất kể từ năm 1940.

Bentley mở đặt hàng Continental GT Supersports từ tháng 3/2026, bắt đầu sản xuất vào quý IV cùng năm và giao xe từ đầu 2027. Chỉ 500 chiếc được sản xuất, phân bổ cho một số thị trường. Giá bán sẽ được công bố sau.

Hồ Tân (theo Carscoops)