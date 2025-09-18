Conte hỏi ý kiến De Bruyne trước trận gặp Man City

AnhHLV Antonio Conte không ngần ngại hỏi Kevin De Bruyne về lối chơi của Man City, trước trận ra quân vòng bảng Champions League tối 18/9.

"Tôi đã hỏi Kevin một vài điều", Conte cho biết. "Cậu ấy là một phần của Man City 10 năm qua và có một HLV tuyệt vời như Pep Guardiola. Kevin sẽ rất hào hứng, nhưng hy vọng rằng sau tiếng còi khai cuộc, cậu ấy sẽ tìm lại phong độ và nhớ rằng mình đang chơi cho Napoli vĩ đại của chúng tôi".

Hè vừa qua, De Bruyne gia nhập Napoli theo dạng tự do. Tiền vệ 34 tuổi vừa kết thúc 10 năm đầy ắp thành công tại Man City, trong đó có một Champions League, sáu Ngoại hạng Anh, 422 trận, 108 bàn và 177 kiến tạo. De Bruyne không chỉ được ghi nhận là huyền thoại sân Etihad, mà còn là tiền vệ hay bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

De Bruyne và Conte trao đổi trong chuyến du đấu hè 2025 với Napoli. Ảnh: Napoli

Tối 18/9, De Bruyne sẽ gặp lại Man City khi cùng Napoli đến Etihad chơi trận ra quân vòng bảng Champions League. Có được người cũ của đối thủ, nhưng Conte không quá lạc quan. Theo HLV người Italy, Man City mạnh hơn và là ứng cử viên vô địch.

"Chúng tôi đến đây với sự khiêm tốn sau một năm tuyệt vời", Conte nói thêm. Chúng tôi coi mình gần như những học trò đến thi đấu với thầy cô. Điều đó không sai. Chúng tôi muốn thi đấu với những đội mạnh để xem bản thân tiến bộ như thế nào".

Bên cạnh De Bruyne, Conte còn chiêu mộ hai cầu thủ khác từng thi đấu ở Anh là Scott McTominay và Rasmus Hojlund. Trong đó, thương vụ McTominay năm 2024 là một thành công lớn. Sau khi về từ Man Utd với giá 34 triệu USD, tiền vệ 28 tuổi ghi 13 bàn trong 36 trận, giúp Napoli vô địch Serie A và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa.

Conte cho biết ông nhận ra tiềm năng của McTominay ngay từ khi còn dẫn dắt Chelsea và Tottenham. Khi có cơ hội, ông lập tức đưa về Napoli. "Lúc đầu, tôi không tin sẽ mua được. Chúng tôi thực sự hài lòng về cậu ấy", Conte nói.

Sau thành công với McTominay, HLV người Italy tiếp tục chiêu mộ Hojlund theo hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt từ Man Utd. Ngay trận ra mắt cuối tuần qua, tiền đạo người Đan Mạch ghi bàn giúp Napoli thắng Fiorentina 3-1. "Hojlund có tiềm năng rất lớn", Conte nói. "Tôi phải giúp cậu ấy phát triển và trở thành một tiền đạo hàng đầu".

Thanh Quý (theo ESPN)