Container quật ngang đường khi xe đổ dốc cua

TP HuếÔm cua đổ đèo, phần container của chiếc xe đầu kéo bị văng ngang đường ngay khi có xe đi tới, hôm 9/3 tại quốc lộ 49 địa phận A Lưới.

Tình huống giao thông: Đoạn đường đèo có độ dốc cao và liên tiếp hai khúc cua gắt, chiếc ôtô gắn camera hành trình đang đi lên dốc với tốc độ chậm. Khi vừa qua khúc cua thứ nhất và chuẩn bị vào khúc cua thứ hai thì tài xế bất ngờ phát hiện một chiếc xe đầu kéo đang đổ dốc từ hướng ngược lại.

Xe đầu kéo đổ dốc xoay ngang container Video: CTV

Do quán tính lớn khi xuống dốc và vào cua, phần rơ-moóc chở container phía sau bị văng mạnh sang làn đường ngược chiều. Toàn bộ đuôi container quét ngang gần hết mặt đường, tạo thành tình huống cực kỳ nguy hiểm. May mắn tài xế xe gắn camera quan sát kịp thời và nhanh chóng cho xe lùi lại để tạo khoảng trống, nhờ đó tránh được một cú va chạm trực diện.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện cần giảm tốc trước khi vào cua, nhất là với các xe lớn, có hai thân như xe ro-moóc. Khi đổ đèo nên về số thấp để hãm xe bằng động cơ. Do đặc thù xe dài, tài xế cần tính toán làm sao xe bám sát phần đường của mình để tránh việc đuôi container quét sang làn đối diện. Đặc biệt việc phanh gấp có thể khiến phần đuôi xe bị văng.

Khi đi trên đường đèo dốc, đặc biệt là gặp xe đầu kéo hoặc container đang vào cua, các phương tiện nhỏ nên giữ khoảng cách an toàn và sẵn sàng giảm tốc. Không nên bám sát hoặc cố vượt ở khúc cua, bởi chỉ cần một cú văng đuôi bất ngờ của xe lớn, toàn bộ phần đường phía trước có thể bị chắn ngang.

Nguyên Vũ